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    У Харкові ексохоронець нардепа влаштував стрілянину в ресторані. Відвідувачі забили його до смерті

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    В ресторані чоловік влаштував стрілянину - У Харкові ексохоронець нардепа влаштував стрілянину в ресторані. Відвідувачі забили його до смерті
    В ресторані чоловік влаштував стрілянину

    Чоловік стріляв з зареєстрованого на нього пістолета ФОРТ 12

    У Харкові ексохоронець нардепа влаштував стрілянину в ресторані. Його забили до смерті

    У Харкові під ранок неділі, 1 листопада, в ресторані чоловік, який був охоронцем одного з народних депутатів, влаштував стрілянину. Відвідувачі у відповідь забили його пляшками до смерті.

    Інцидент стався на вул. Ярослава Мудрого, 21.

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    Відвідувачі почали розбивати пляшки об чоловіка, від отриманих травм він помер Фото zbroya.info

    За попередніми даними, чоловік стріляв з зареєстрованого на нього пістолета ФОРТ 12. Відвідувачі почали розбивати пляшки об чоловіка, від отриманих травм він помер.

    Загиблому на вигляд 35-40 років. За попередньою інформацією, він був охоронцем народного депутата Дмитра Шенцева.

    Шенцев - нардеп 5-го, 6-го, 8-го та 9-го скликань парламенту. Раніше був членом фракції Партії регіонів, в минулому скликанні - член фракції «Опозиційний блок». Наразі позафракційний. 9 лютого 2013 р. отримав від РФ Медаль Пушкіна за великий внесок у збереження та популяризацію російської мови та культури за кордоном.

    Джерело: УНН

    Харків кримінал депутат стрілянина
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