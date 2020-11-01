У Харкові ексохоронець нардепа влаштував стрілянину в ресторані. Відвідувачі забили його до смерті
Чоловік стріляв з зареєстрованого на нього пістолета ФОРТ 12
У Харкові ексохоронець нардепа влаштував стрілянину в ресторані. Його забили до смерті
У Харкові під ранок неділі, 1 листопада, в ресторані чоловік, який був охоронцем одного з народних депутатів, влаштував стрілянину. Відвідувачі у відповідь забили його пляшками до смерті.
Інцидент стався на вул. Ярослава Мудрого, 21.
За попередніми даними, чоловік стріляв з зареєстрованого на нього пістолета ФОРТ 12. Відвідувачі почали розбивати пляшки об чоловіка, від отриманих травм він помер.
Загиблому на вигляд 35-40 років. За попередньою інформацією, він був охоронцем народного депутата Дмитра Шенцева.
Шенцев - нардеп 5-го, 6-го, 8-го та 9-го скликань парламенту. Раніше був членом фракції Партії регіонів, в минулому скликанні - член фракції «Опозиційний блок». Наразі позафракційний. 9 лютого 2013 р. отримав від РФ Медаль Пушкіна за великий внесок у збереження та популяризацію російської мови та культури за кордоном.
Джерело: УНН