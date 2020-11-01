У Харкові ексохоронець нардепа влаштував стрілянину в ресторані. Відвідувачі забили його до смерті

Чоловік стріляв з зареєстрованого на нього пістолета ФОРТ 12

У Харкові ексохоронець нардепа влаштував стрілянину в ресторані. Його забили до смерті

У Харкові під ранок неділі, 1 листопада, в ресторані чоловік, який був охоронцем одного з народних депутатів, влаштував стрілянину. Відвідувачі у відповідь забили його пляшками до смерті.

Інцидент стався на вул. Ярослава Мудрого, 21.

Відвідувачі почали розбивати пляшки об чоловіка, від отриманих травм він помер Фото zbroya.info

За попередніми даними, чоловік стріляв з зареєстрованого на нього пістолета ФОРТ 12. Відвідувачі почали розбивати пляшки об чоловіка, від отриманих травм він помер.

Загиблому на вигляд 35-40 років. За попередньою інформацією, він був охоронцем народного депутата Дмитра Шенцева.

Шенцев - нардеп 5-го, 6-го, 8-го та 9-го скликань парламенту. Раніше був членом фракції Партії регіонів, в минулому скликанні - член фракції «Опозиційний блок». Наразі позафракційний. 9 лютого 2013 р. отримав від РФ Медаль Пушкіна за великий внесок у збереження та популяризацію російської мови та культури за кордоном.

Джерело: УНН