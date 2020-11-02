Киянин під виглядом продажу дитячих конструкторів ошукав громадян на понад 200 тис. грн

Правоохоронці затримали молодика та оголосили йому підозру

Чоловіка затримали за підозрою в інтернет-шахрайстві

Відділ протидії кіберзлочинам Києва спільно зі слідчими Дарницького управління поліції викрили місцевого жителя в інтернет-шахрайстві.

Про це повідомляє Департамент кіберполіції Нацполіції України.

Кіберполіція встановила, що 23-річний чоловік під виглядом продажу дитячих конструкторів ошукував громадян. Для протиправної діяльності фігурант використовував чотири інтернет-магазини, три з яких створив власноруч. Головною умовою купівлі була стовідсоткова передплата за товар. Однак після отримання грошей від покупців фігурант ніяких замовлень не відправляв.

За попередніми даними, зловмисник ошукав 11 покупців на понад 200 тисяч гривень. Остаточна сума збитків та коло потерпілих встановлюється.

В оселі чоловіка правоохоронці провели обшук. Як речові докази вилучені ноутбуки, мобільні телефони, жорсткі диски та банківські картки. Все це направлено на проведення відповідних експертиз.

Фігуранта затримано в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Йому оголошено про підозру у вчинені правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Слідчі дії тривають.