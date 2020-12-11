На Київщині пожежа забрала життя літньої жінки (фото)

Під час гасіння пожежі в будинку рятувальники виявили тіло бабусі

У п’ятницю, 11 грудня, вранці сталася пожежа у приватному житловому будинку та прибудові до нього в с. Нова Буда Бородянського району. Повідомлення про займання надійшло до оперативно-диспетчерської служби Бородянського району о 07:43.

На місце виклику було направлено чергові караули 58 Державного пожежно-рятувального поста смт Клавдієво-Тарасове, 31 ДПРЧ смт Бородянка та 59 ДПРП смт Пісківка, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

По прибуттю на місце виклику рятувальниками було встановлено, що вогнем частково охоплено крівлю будинку та повністю вогнем охоплено дерев’яну прибудову.

Під час гасіння пожежі на місці знайдено тіло загиблої господарки 1936 року народження.

Пожежу було локалізовано о 09:32 та повністю ліквідовано о 11: 03.

На місці події залучались 3 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу рятувальників.

Причина пожежі встановлюється.

Як повідомлялося, 10 грудня сталася пожежа у житловому будинку на вул. Ентузіастів, 9/1 у Дніпровському районі столиці. Під час ліквідації загорання рятувальники виявили двох жінок без свідомості. Одна з них померла в кареті швидкої допомоги.