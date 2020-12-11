У центрі Києва горів ресторан

Загорання сталося у витяжці на кухні ресторану

У п’ятницю, 11 грудня, вранці сталася пожежа у закладі громадського харчування на вул. Ярославів Вал, 8 у Шевченківському районі столиці. Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 09:30.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місце події було направлено рятувальників 2 Державної пожежно-рятувальної частини.

Вогнеборці встановили, що на кухні у витяжці сталося загоряння жирових відкладень на площі 3 кв. м.

Вже о 09:49 пожежа була ліквідована.

На місці події працювало 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та близько 15 чоловік особового складу Головного управління ДСНС у Києві.

Постраждалих немає.

До відома, у будівлі за адресою вул. Ярославів Вал, 8 знаходиться ресторан «Євразія».

Як повідомлялося, 10 грудня сталася пожежа у житловому будинку на вул. Ентузіастів, 9/1 у Дніпровському районі столиці. Під час ліквідації загорання рятувальники виявили двох жінок без свідомості. Одна з них померла в кареті швидкої допомоги.