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    У центрі Києва горів ресторан

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    Над ліквідацією пожежі працювали 15 вогнеборців - У центрі Києва горів ресторан
    Над ліквідацією пожежі працювали 15 вогнеборців
    Фото: ДСНС

    Загорання сталося у витяжці на кухні ресторану

    У п’ятницю, 11 грудня, вранці сталася пожежа у закладі громадського харчування на вул. Ярославів Вал, 8 у Шевченківському районі столиці. Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 09:30.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місце події було направлено рятувальників 2 Державної пожежно-рятувальної частини.

    Вогнеборці встановили, що на кухні у витяжці сталося загоряння жирових відкладень на площі 3 кв. м.

    Вже о 09:49 пожежа була ліквідована.

    На місці події працювало 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та близько 15 чоловік особового складу Головного управління ДСНС у Києві.

    Постраждалих немає.

    До відома, у будівлі за адресою вул. Ярославів Вал, 8 знаходиться ресторан «Євразія».

    Як повідомлялося, 10 грудня сталася пожежа у житловому будинку на вул. Ентузіастів, 9/1 у Дніпровському районі столиці. Під час ліквідації загорання рятувальники виявили двох жінок без свідомості. Одна з них померла в кареті швидкої допомоги.

    Теги: пожежа Київ ДСНС ресторан рятувальники
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