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    Під час пожежі в багатоповерхівці в Києві загинула жінка (фото)

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    У квартирі рятувальники виявили двох непритомних жінок - Під час пожежі в багатоповерхівці в Києві загинула жінка (фото)
    У квартирі рятувальники виявили двох непритомних жінок
    Фото: ДСНС

    Жінка померла в машині швидкої допомоги

    У четвер, 10 грудня, сталася пожежа у житловому будинку на вул. Ентузіастів, 9/1 у Дніпровському районі столиці. Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 20:32.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місці вогнеборці встановили, що пожежа виникла в одній із квартир на 8 поверсі 9-поверхового житлового будинку. В одній із кімнат 2-кімнатної квартири сталося загоряння дивану. Під час розвідки в сусідній кімнаті було виявлено двох жінок, одна з яких була без свідомості. Потерпілих було передано працівникам швидкої медичної допомоги.

    Одна із жінок 1942 р.н. померла в кареті швидкої допомоги. Жінку 1964 р.н. було госпіталізовано у лікарню.

    О 21:14 пожежу було ліквідовано.

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    Під час пожежі в багатоповерхівці в Києві загинула жінка (фото)
    Під час пожежі в багатоповерхівці в Києві загинула жінка (фото)
    Під час пожежі в багатоповерхівці в Києві загинула жінка (фото)

    На місці події було залучено 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу підрозділів ДСНС.

    Причина виникнення пожежі наразі з'ясовується.

    Теги: пожежа Київ ДСНС смерть рятувальники будинок жінка
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