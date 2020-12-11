Під час пожежі в багатоповерхівці в Києві загинула жінка (фото)

У квартирі рятувальники виявили двох непритомних жінок

Жінка померла в машині швидкої допомоги

У четвер, 10 грудня, сталася пожежа у житловому будинку на вул. Ентузіастів, 9/1 у Дніпровському районі столиці. Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 20:32.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місці вогнеборці встановили, що пожежа виникла в одній із квартир на 8 поверсі 9-поверхового житлового будинку. В одній із кімнат 2-кімнатної квартири сталося загоряння дивану. Під час розвідки в сусідній кімнаті було виявлено двох жінок, одна з яких була без свідомості. Потерпілих було передано працівникам швидкої медичної допомоги.

Одна із жінок 1942 р.н. померла в кареті швидкої допомоги. Жінку 1964 р.н. було госпіталізовано у лікарню.

О 21:14 пожежу було ліквідовано.

На місці події було залучено 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу підрозділів ДСНС.

Причина виникнення пожежі наразі з'ясовується.