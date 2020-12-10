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    На Чернігівщині злодій підпалив будинок і сам загинув під час пожежі

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    Правоохоронці встановили, що власники будинку були відсутні вдома декілька днів - На Чернігівщині злодій підпалив будинок і сам загинув під час пожежі
    Правоохоронці встановили, що власники будинку були відсутні вдома декілька днів

    22-річний злодій після крадіжки підпалив будинок, надихався чадного газу і загинув

    На Чернігівщині 22-річний злодій після крадіжки підпалив будинок, надихався чадного газу і загинув під час пожежі. Про це повідомили у секторі комунікацій ГУ НП в області.

    Згідно з інформацією, учора під час ліквідації пожежі в будинку в селі Новий Білоус було виявлено тіло чоловіка, 1998 року народження.

    «На місці події правоохоронці встановили, що власники будинку були відсутні вдома декілька днів. За цей час до їхнього двору проникли невідомі та заволоділи автомобілем ВАЗ-2108, а також упродовж цього часу систематично викрадали з будинку різні речі (човен, інструменти тощо). Зрештою один із чоловіків підпалив будинок, але сам вибратися не зміг. Він надихався чадного газу і помер. Цей чоловік за підозрою у  вчиненні 8 автовикрадень і півтора десятка крадіжок був арештований, але суд відпустив його під заставу», ─ йдеться у повідомленні поліції.

    Зазначається, що його товариша поліція затримала за підозрою у заволодінні автомобілем і крадіжках.

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    Слідчі відкрили провадження за ст. 185  (крадіжка) та ст. 289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом).

    Триває слідство.

    Нагадаємо, 9 грудня у Полтаві під час масштабної пожежі в будівлі колишнього кінотеатру у центрі міста рятувальники виявили тіло людини. 

    Теги: пожежа Чернігівщина слідство злочинність поліція будинок чоловік
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