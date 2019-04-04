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    Рятувальники три години гасили пожежу на фермі на Київщині

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    <p>Горіла крівля тваринницької ферми на площі 300 кв. м</p> - Рятувальники три години гасили пожежу на фермі на Київщині

    Горіла крівля тваринницької ферми на площі 300 кв. м

    Фото: ДСНС

    На тваринницькій фермі загорівся дах

    У середу, 3 квітня, сталася пожежа у приміщенні ферми в с. Кислівка Таращанського району. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-диспетчерської служби Таращанського району о 15:00.

    До місця виклику було терміново направлено черговий караул 15-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Тараща та пожежну сільську охорону с. Ківшовата, інформує прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.

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    По прибуттю рятувальниками встановлено, що горить крівля тваринницької ферми на площі 300 кв. м.

    Пожежу було локалізовано о 16:50 та повністю ліквідовано о 17:55.

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    Рятувальники три години гасили пожежу на фермі на Київщині
    Рятувальники три години гасили пожежу на фермі на Київщині

    До гасіння пожежі залучалось 12 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки.

    Причина пожежі встановлюється.

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