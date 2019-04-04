Рятувальники три години гасили пожежу на фермі на Київщині



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Горіла крівля тваринницької ферми на площі 300 кв. м Фото: ДСНС

На тваринницькій фермі загорівся дах

У середу, 3 квітня, сталася пожежа у приміщенні ферми в с. Кислівка Таращанського району. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-диспетчерської служби Таращанського району о 15:00.

До місця виклику було терміново направлено черговий караул 15-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Тараща та пожежну сільську охорону с. Ківшовата, інформує прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.

По прибуттю рятувальниками встановлено, що горить крівля тваринницької ферми на площі 300 кв. м.

Пожежу було локалізовано о 16:50 та повністю ліквідовано о 17:55.

До гасіння пожежі залучалось 12 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки.

Причина пожежі встановлюється.