На Осокорках горів великий МАФ (фото)



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Горить МАФ, на території якої знаходяться будівельна побутівка Фото: ДСНС

Площа пожежі складала 800 кв. м

Сьогодні, 4 квітня, сталася пожежа на вул. Іжевській, 2, що у Дарницькому районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до столичної Служби порятунку 101 о 12:04.

«На місце події було одразу ж направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю вогнеборців було встановлено, що горить мала архітектурна форма, на території якої знаходяться будівельна побутівка, тимчасові офісні приміщення та магазини», - повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Києві.

Площа пожежі складає 800 кв. м.

О 13:55 пожежу було локалізовано, а о 14:49 ліквідовано.

На місце пожежі працює 13 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 42 чоловіка особового складу.

Інформації щодо загиблих чи травмованих немає.