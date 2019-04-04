На Осокорках горів великий МАФ (фото)
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Розсилка
Площа пожежі складала 800 кв. м
Сьогодні, 4 квітня, сталася пожежа на вул. Іжевській, 2, що у Дарницькому районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до столичної Служби порятунку 101 о 12:04.
«На місце події було одразу ж направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю вогнеборців було встановлено, що горить мала архітектурна форма, на території якої знаходяться будівельна побутівка, тимчасові офісні приміщення та магазини», - повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Києві.
Площа пожежі складає 800 кв. м.
О 13:55 пожежу було локалізовано, а о 14:49 ліквідовано.
На місце пожежі працює 13 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 42 чоловіка особового складу.
Інформації щодо загиблих чи травмованих немає.