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    Новини

    На Київщині правоохоронці вилучили велику партію сурогатного алкоголю (фото)

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    Місцеві мешканці виготовляли та продавали спиртовмісні речовини - На Київщині правоохоронці вилучили велику партію сурогатного алкоголю (фото)
    Місцеві мешканці виготовляли та продавали спиртовмісні речовини
    Фото: Нацполіція

    У причетності до злочину підозрюються двоє молодиків

    18 березня за ініціативою працівників Служби безпеки України та під процесуальним керівництвом Білоцерківської місцевої прокуратури поліція провела ряд санкціонованих обшуків, в результаті яких вилучено ємності з ймовірним сурогатом.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    В ході досудового розслідування до поліції надійшла оперативна інформація, про те, що місцеві жителі виготовляють та продають спиртовмісні речовини.

    Під час проведення обшуків за місцем проживання підозрюваних та у гаражних, складських приміщеннях слідчі виявили та вилучили ємності з ймовірним сурогат алкоголю, тютюнових виробів, техніку та документацію. Все вилучене направлять на проведення відповідних експертиз.

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    На Київщині правоохоронці вилучили велику партію сурогатного алкоголю (фото)
    На Київщині правоохоронці вилучили велику партію сурогатного алкоголю (фото)
    На Київщині правоохоронці вилучили велику партію сурогатного алкоголю (фото)
    На Київщині правоохоронці вилучили велику партію сурогатного алкоголю (фото)
    На Київщині правоохоронці вилучили велику партію сурогатного алкоголю (фото)

    Нині двоє чоловіків 27-ми та 29-ти років перевіряються на причетність до вказаного правопорушення. Точна кількість фігурантів наразі встановлюється слідчими. 

    Досудове розслідування триває.  

    Національна поліція України обшук СБУ кримінал алкоголь Київщина
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