На Київщині правоохоронці вилучили велику партію сурогатного алкоголю (фото)



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Місцеві мешканці виготовляли та продавали спиртовмісні речовини Фото: Нацполіція

У причетності до злочину підозрюються двоє молодиків

18 березня за ініціативою працівників Служби безпеки України та під процесуальним керівництвом Білоцерківської місцевої прокуратури поліція провела ряд санкціонованих обшуків, в результаті яких вилучено ємності з ймовірним сурогатом.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

В ході досудового розслідування до поліції надійшла оперативна інформація, про те, що місцеві жителі виготовляють та продають спиртовмісні речовини.

Під час проведення обшуків за місцем проживання підозрюваних та у гаражних, складських приміщеннях слідчі виявили та вилучили ємності з ймовірним сурогат алкоголю, тютюнових виробів, техніку та документацію. Все вилучене направлять на проведення відповідних експертиз.

Нині двоє чоловіків 27-ми та 29-ти років перевіряються на причетність до вказаного правопорушення. Точна кількість фігурантів наразі встановлюється слідчими.

Досудове розслідування триває.