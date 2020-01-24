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    На Київщині з незаконного обігу вилучено елітний алкоголь на пів мільйона гривень (відео)

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    На Київщині з незаконного обігу вилучено елітний алкоголь на пів мільйона гривень (відео)

    Алкогольні вироби без акцизних марок зберігалися у нежитловому приміщенні на Київщині

    Столичною податковою міліцією з незаконного обігу вилучено партію алкогольних напоїв іноземного виробництва вартістю понад 507 тис. грн.

    Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook перший заступник начальника Головного управління ДФС у Києві Ігор Скороход.

    На території Київської області в нежитловому приміщенні зберігали елітні алкогольні напої іноземного виробництва без марок акцизного податку України, які реалізовувались через роздрібну мережу та за допомогою спеціалізованого сайту в інтернеті. 

    За результатами проведених заходів з незаконного обігу вилучено 1,436 тис. літрів елітних алкогольних виробів іноземного виробництва(віскі, коньяк, ром, вино, шампанське) орієнтовною вартістю понад 507 тис. гривень.

    Триває слідство.

    ДФС Київ податки алкоголь Київщина
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