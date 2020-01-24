На Київщині з незаконного обігу вилучено елітний алкоголь на пів мільйона гривень (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Алкогольні вироби без акцизних марок зберігалися у нежитловому приміщенні на Київщині

Столичною податковою міліцією з незаконного обігу вилучено партію алкогольних напоїв іноземного виробництва вартістю понад 507 тис. грн.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook перший заступник начальника Головного управління ДФС у Києві Ігор Скороход.

На території Київської області в нежитловому приміщенні зберігали елітні алкогольні напої іноземного виробництва без марок акцизного податку України, які реалізовувались через роздрібну мережу та за допомогою спеціалізованого сайту в інтернеті.

За результатами проведених заходів з незаконного обігу вилучено 1,436 тис. літрів елітних алкогольних виробів іноземного виробництва(віскі, коньяк, ром, вино, шампанське) орієнтовною вартістю понад 507 тис. гривень.

Триває слідство.