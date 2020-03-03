Кияни скаржаться на «наливайку», де продають смертоносний алкоголь



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Кияни повідомили, що останнім часом від алкогольного отруєння біля під’їзду сусіднього будинку померло декілька клієнтів закладу

Жителі виборчого округу №82 (Виноградар та Поділ) у програмі «Київрада», яка виходить на телеканалі «Київ», зустрілися з міським депутатом Вадимом Сторожуком.

Кияни говорили про проблеми Виноградаря. Так, два роки тому тут збиралися будувати музичну школу. Стара - №12 - вже давно стала замалою для району, що постійно розбудовується. І там вже конкурс — 10 дітей на одне місце. Тож проблема з новою школою давно назріла. Влада міста виділила під неї ділянку за адресою: проспект Свободи, 5. За сприяння мера міста Віталія Кличка був зроблений проєкт. Та вже два роки будівництво ніяк не розпочнеться, тому, що проти нього виступили жителі прилеглих будинків. Люди побоюються, що там, де за проєктом мають будувати музичну школу, в результаті все одно з’явиться багатоповерховий будинок, як це вже неодноразово відбувалося в Києві. Тож поки суперечки с місцевою громадою не владнають, діти можуть тільки мріяти про навчання музиці.

Також учасники програми розповіли про так звану «наливайку», що знаходиться за адресою: вул. Світлицького 30/20Б. За документами тут працює кафе або шинок, та насправді тут розливають по пластикових стаканчиках місцевим п’яничкам алкоголь з 6-ї ранку до 24:00. При цьому тільки останнім часом від алкогольного отруєння біля під’їзду сусіднього будинку померло декілька клієнтів цього закладу. Люди неодноразово скаржилися у поліцію та у Київраду. Та дійшли висновку, що таку «недоторканність» «наливайки» можна пояснити тільки одним - її хтось «кришує».

Як розповів Вадим Сторожук, ліцензія у закладу закінчується в травні цього року, і він докладе усіх зусиль аби її не було подовжено. «Можливо, я говорю якісь непопулярні речі, мене навіть невдоволені почали звинувачувати у якомусь «рейдерстві», але я вважаю, що не можна торгувати алкоголем посеред житлового масиву», - сказав він.





Депутат Вадим Сторожук став учасником програми «Київрада»

Проте він вважає, що не можна діяти таким чином, як це нещодавно зробили у Львові, коли вилили у каналізацію алкогольний сурогат. «Таке робиться тільки напоказ. Я вважаю, треба діяти лише за законом. Бо інакше ми так далеко зайдемо», – зазначив депутат.