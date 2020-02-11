Взято під варту «клофелінщика», жертвами якого стали троє громадян



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Підозрюваного заарештовано на 60 діб

Зловмисник «працював» біля «Даринку»

Київською місцевою прокуратурою № 3 повідомлено про підозру раніше судимому 33-річному уродженцю міста Дніпро, який вчинив розбійницькі напади на трьох громадян з використанням сильнодіючого препарату.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

Так, 4 та 6 лютого 2020 року зловмисник, перебуваючи поруч з торговельним центром «Даринок», знайомився із чоловіками та пригощав їх алкоголем, непомітно додаючи у нього речовину, вживання якої вводить людину у безпорадний стан. Коли потерпілі втрачали свідомість, чоловік відбирав у них мобільні телефони та гроші.

За результатами слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій зловмисника вдалося встановити та затримати.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 1, 2 ст. 187 КК України та судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Слідчі дії тривають.

Як повідомлялося, нещодавно столичні правоохоронці затримали жінку, яка підсипала в алкоголь знайомому медпрепарат та викрала його речі.