На Київщині прокурору пропонували хабара на $5 тис.



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Зловмисників затримано під час надання частини хабара в сумі 1 тис. доларів Фото: Прокуратура Київської області

Зловмисники хотіли пришвидшити розслідування кримінального провадження

21 березня правоохоронцями затримано двох осіб, які намагалися дати неправомірну вигоду процесуальному прокурору Київської області за вжиття заходів до швидкого розслідування кримінального провадження слідчим поліції. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київщини.

«Затримані запропонували надати процесуальному прокурору 5 тис. дол. США, а в подальшому 20% від суми, повернутої їм під час досудового розслідування за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах або організованою групою, де вони є потерпілими», - йдеться в повідомленні.

Під час надання процесуальному прокурору частини хабара в сумі 1 тис. доларів зловмисників було затримано.

Їм готується повідомлення про підозру у наданні неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.

На даний час тривають слідчі дії.