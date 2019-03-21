В Харківській області на хабарі викрили прикордонника



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Фото: ssu.gov.ua

Керівник підрозділу організував механізм вимагання грошей від місцевих жителів, причетних до незаконного переправлення товарів через державний кордон України поза прикордонним митним контролем

Співробітники Служби безпеки України викрили на отриманні неправомірної вигоди керівника одного з оперативних підрозділів Східного регіонального Управління Державної прикордонної служби. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що керівник підрозділу організував протиправний механізм вимагання та одержання грошей від місцевих мешканців, причетних до незаконного переправлення товарів через державний кордон України поза прикордонним митним контролем.

У межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці задокументували факт отримання майором неправомірної вигоди у розмірі вісімсот доларів США.

Фото: ssu.gov.ua

Після проведення низки обшуків у службових приміщеннях оперативного підрозділу прикордонної служби майору повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Операція з викриття зловмисника проводилась спільно зі слідчими Державного бюро розслідувань під процесуальним керівництвом військової прокуратури Харківського гарнізону.