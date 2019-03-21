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    Підопічний Авакова вимагав хабара за повернення вилучених водійських прав

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    Колишнього&nbsp;директора Київської філії підприємства МВС &laquo;Інформ-Ресурси&raquo; відбулося після звільнення з посади - Підопічний Авакова вимагав хабара за повернення вилучених водійських прав
    Колишнього директора Київської філії підприємства МВС «Інформ-Ресурси» відбулося після звільнення з посади
    Фото: ДБР

    На хабарі затримано екс-директора Київської філії підприємства МВС «Інформ-Ресурси»

    Слідчі столичного теруправління Державного бюро розслідувань затримали колишнього директора Київської філії Державного підприємства МВС України «Інформ-Ресурси» за фактом вимагання неправомірної вигоди за повернення вилучених водійських посвідчень. Про це повідомляє прес-служба ДБР.

    Оперативний супровід здійснює Служба безпеки України, процесуальне керівництво – прокурори відділу Генеральної прокуратури спільно з прокуратурою Київської області.

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    За попередньою інформацією, колишній директор Київської філії Державного підприємства МВС України «Інформ-Ресурси» вимагав 1200 доларів за сприянні у поверненні вилучених водійських посвідчень. На час вимагання чоловік ще перебував на посаді директора вказаного підприємства.

    Отримання другої частини коштів в сумі 600 доларів США відбувалось вже після звільнення особи з посади директора філії Державного підприємства МВС.

    Колишнього посадовця затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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    Підопічний Авакова вимагав хабара за повернення вилучених водійських прав
    Підопічний Авакова вимагав хабара за повернення вилучених водійських прав

    На даний час слідчі теруправління ДБР вирішують питання щодо повідомлення затриманому про підозру за попередньою кваліфікацією «зловживання впливом» (ст. 369-2 Кримінального кодексу України) та готують клопотання до суду про обрання запобіжного заходу.

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