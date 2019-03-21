Підопічний Авакова вимагав хабара за повернення вилучених водійських прав



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Колишнього директора Київської філії підприємства МВС «Інформ-Ресурси» відбулося після звільнення з посади Фото: ДБР

На хабарі затримано екс-директора Київської філії підприємства МВС «Інформ-Ресурси»

Слідчі столичного теруправління Державного бюро розслідувань затримали колишнього директора Київської філії Державного підприємства МВС України «Інформ-Ресурси» за фактом вимагання неправомірної вигоди за повернення вилучених водійських посвідчень. Про це повідомляє прес-служба ДБР.

Оперативний супровід здійснює Служба безпеки України, процесуальне керівництво – прокурори відділу Генеральної прокуратури спільно з прокуратурою Київської області.

За попередньою інформацією, колишній директор Київської філії Державного підприємства МВС України «Інформ-Ресурси» вимагав 1200 доларів за сприянні у поверненні вилучених водійських посвідчень. На час вимагання чоловік ще перебував на посаді директора вказаного підприємства.

Отримання другої частини коштів в сумі 600 доларів США відбувалось вже після звільнення особи з посади директора філії Державного підприємства МВС.

Колишнього посадовця затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

На даний час слідчі теруправління ДБР вирішують питання щодо повідомлення затриманому про підозру за попередньою кваліфікацією «зловживання впливом» (ст. 369-2 Кримінального кодексу України) та готують клопотання до суду про обрання запобіжного заходу.