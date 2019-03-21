У Маріуполі СБУ викрила на хабарі двох посадовців Нацполіції



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: ssu.gov.ua

Двоє поліцейських вимагали у жінки 20 тис грн, щоб не притягати її неповнолітнього сина до адмінвідповідальності

Співробітники Служби безпеки України залучені до операції Об’єднаних сил викрили на хабарі начальника сектору превенції та його підлеглу – інспектора ювенальної превенції одного з райвідділів Нацполіції Маріуполя. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Правоохоронці встановили, що посадовці вимагали від місцевої мешканки 20 тис грн. За вказану суму зловмисники обіцяли не притягувати її неповнолітнього сина до адміністративної відповідальності за порушення громадського порядку.

Оперативники спецслужби затримали поліцейських на робочому місці під час отримання першої частини неправомірної вигоди у розмірі п’ятнадцять тисяч гривень.

Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам справи про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії.

Заходи з викриття протиправних дій посадовців Нацполіції проводились спільно з Державним бюро розслідування.