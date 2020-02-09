У Києві п’яний водій влаштував ДТП на світлофорі (відео)



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У Києві п’яний водій спричинив ДТП на світлофорі Скріншот із відео

Обставини події з’ясовують правоохоронці

У Києві на проспекті Перемоги один легковий автомобіль врізався в інший. Як правоохоронці з’ясували згодом, водій одного з авто був п’яним.

Як повідомляє «Інформатор», зіткнулись Audi та Nissan.

Так, водій Nissan врізався в інше авто, коли воно стояло на світлофорі в очікуванні зеленого світла. Через зіткнення Nissan викинуло у відбійник – за 50 метрів від місця зіткнення.

В ДТП ніхто не постраждав. Згодом з’ясувалося, що водій Nissan протаранив інше авто, оскільки був у стані алкогольного сп’яніння. Обставини події з’ясовують правоохоронці.

Як повідомлялося, у Росії автобус із заробітчанами з «ЛНР» потрапив в ДТП, є загиблі.

Нагадаємо, в Угорщині у масштабній ДТП загинули двоє українців, семеро поранені.