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    У Києві п’яний водій влаштував ДТП на світлофорі (відео)

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    <p>У Києві п&rsquo;яний водій спричинив ДТП на світлофорі</p> - У Києві п’яний водій влаштував ДТП на світлофорі (відео)

    У Києві п’яний водій спричинив ДТП на світлофорі

    Скріншот із відео

    Обставини події з’ясовують правоохоронці

    У Києві на проспекті Перемоги один легковий автомобіль врізався в інший. Як правоохоронці з’ясували згодом, водій одного з авто був п’яним.

    Як повідомляє «Інформатор», зіткнулись Audi та Nissan.

    Так, водій Nissan врізався в інше авто, коли воно стояло на світлофорі в очікуванні зеленого світла. Через зіткнення Nissan викинуло у відбійник – за 50 метрів від місця зіткнення.

    В ДТП ніхто не постраждав. Згодом з’ясувалося, що водій Nissan протаранив інше авто, оскільки був у стані алкогольного сп’яніння. Обставини події з’ясовують правоохоронці.

    Як повідомлялося, у Росії автобус із заробітчанами з «ЛНР» потрапив в ДТП, є загиблі.

    Нагадаємо, в Угорщині у масштабній ДТП загинули двоє українців, семеро поранені.

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