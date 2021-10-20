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    На Київщині п’яний залицяльник погрожував жінці підірвати гранату

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    Поліція вилучила у чоловіка муляжі гранат - На Київщині п’яний залицяльник погрожував жінці підірвати гранату
    Поліція вилучила у чоловіка муляжі гранат
    Фото: Нацполіція

    Чоловік хизувався перед жінкою гранатами, які виявилися муляжем

    19 жовтня до чергової частини відділу поліції у м. Миронівка Обухівського району надійшло повідомлення від місцевої жительки про те, що невідомий чоловік погрожує предметами, схожими на гранати. На місце події виїхали керівництво Миронівського відділу поліції, працівники слідчо-оперативної групи та групи реагування патрульної поліції, а також вибухотехніки. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Як з’ясувалося, незнайомець напідпитку йшов повз дитячий майданчик та, побачивши жінку, підійшов познайомитися. Далі чоловік дістав з кишені предмети, ззовні схожі на бойові гранати, та почав ними хизуватися. Коли ж жінка відмовилася від подальшого спілкування, чоловік почав погрожувати підірвати все навколо.

    Правоохоронці встановили особу правопорушника та вилучили предмети, які виявилися муляжами гранат.

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    На Київщині п’яний залицяльник погрожував жінці підірвати гранату
    На Київщині п’яний залицяльник погрожував жінці підірвати гранату
    На Київщині п’яний залицяльник погрожував жінці підірвати гранату
    Фото: Нацполіція

    За «жарти» лиходію загрожує покарання за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п'яти років.

    Як повідомлялося, нещодавно в Одеській області чоловік кинув гранату у трьох односельчан.

    Теги: Національна поліція України кримінал граната Київщина жінка чоловік
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    На Київщині п’яний залицяльник погрожував жінці підірвати гранату