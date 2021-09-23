У Дніпрі чоловік приніс до банку гранату (фото)

Зараз слідчі вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань

Правоохоронці з’ясували, що боєприпас виявився несправжнім

У Дніпрі чоловік прийшов до банку з «гранатою», повідомляє «Днепр оперативний».

За даними видання, чоловік прийшов у банк і почав поводитися вкрай неадекватно: кричав, нецензурно висловлювався на адресу працівників банку.

Тоді на місце події приїхали співробітники охоронної фірми. Вони намагалися втихомирити відвідувача, але це не вдалося. Викликали поліцію. Коли ж приїхали поліцейські, чоловік дістав предмет, схожий на гранату, висмикнув чеку та кинув на підлогу. Однак граната виявилася муляжем

На місце викликали слідчо-оперативну групу. Чоловіка затримали.

У поліції підтвердили, що конфлікт стався в одному з банків, а саме на проспекті Дмитра Яворницького в Центральному районі Дніпра, де відвідувач влаштував скандал. У чоловіка вилучили пластмасовий предмет, схожий на муляж гранати.

Зараз слідчі вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в Одесі чоловік прийшов на стадіон однієї зі шкіл, де у дітей тривало заняття, і погрожував підірвати гранату.

Напередодні поліція повідомила, що житель Херсона привіз до Одеси гранати та сховав їх у супермаркеті. Власник боєприпасів був знайдений менш ніж за добу і затриманий. Під час обшуку у квартирі у нього вилучили аналогічні боєприпаси.