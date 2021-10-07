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    На Одещині п'яний чоловік кинув гранату в односельчан

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    Граната не здетонувала

    фото: поліція Одеської області

    Правопорушник «згадав старі образи» та прийшов сваритися до чоловіка своєї колишньої співмешканки

    В Одеській області чоловік кинув гранату у трьох односельчан. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, повідомляє пресслужба поліції області.

    За даними правоохоронців, чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння. Він «згадав старі образи» і прийшов сваритися до чоловіка своєї колишньої співмешканки.

    Господар будинку разом з двома друзями, які були у нього в гостях, виставили чоловіка за ворота. Той, у свою чергу, смикнув за кільце і кинув у їх бік гранату РГД-5. Проте, вибуховий пристрій не здетонував і ніхто не постраждав.

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    Слідчим правопорушник пояснив, що знайшов бойовий припас у лісосмузі декілька місяців тому і забрав для самозахисту. Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, а його дії кваліфікували як замах на вбивство за ч. 2 ст. 15 ч.2 п. 1 ст.115 Кримінального кодексу України.

    Після отримання висновків експерта щодо гранати буде вирішуватися питання про додаткову кваліфікацію події за статтею 263 того ж кодексу.

    До слова, нещодавно на Одещині поліція застрелила чоловіка, який влаштував пальбу з рушниці.

    Теги: Національна поліція України кримінал граната Одещина
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    На Одещині п'яний чоловік кинув гранату в односельчан