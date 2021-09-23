Вулицями Києва розгулював чоловік із гранатою в кишені (фото)

Чоловік пояснив правоохоронцям, що нібито знайшов гранату та вирішив залишити собі

На Русанівській набережній у Києві правоохоронці затримали чоловіка з боєприпасом у кишені. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Так, до поліції на спецлінію 102 надійшло повідомлення від перехожого про те, що на Русанівській набережній він помітив невідомого, який переклав із однієї кишені в іншу предмет, схожий на гранату. За вказаною адресою терміново прибули вибухотехніки та оперативні працівники, які зупинили чоловіка для перевірки.

Під час поверхневого огляду в кишені чоловіка правоохоронці виявили предмет, схожий гранату РГД-5, та запал. Співробітники вибухотехнічної служби вилучили небезпечні предмети, які у подальшому направили на експертне дослідження.

Чоловік пояснив, що нібито знайшов гранату та вирішив залишити собі.

Поліцейські затримали правопорушника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився місцевий мешканець, 1973 року народження, який раніше потрапляв у поле зору правоохоронців через незаконне зберігання зброї.

Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

За процесуального керівництва окружної прокуратури слідчі повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину та підготували клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, 3 вересня в одній із багатоповерхівок Києва на вулиці Бальзака 26-А чоловік погрожував влаштувати вибух.

Читайте також: