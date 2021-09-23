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    Вулицями Києва розгулював чоловік із гранатою в кишені (фото)

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    Правоохоронці вилучили гранату&nbsp;РГД-5 та запал - Вулицями Києва розгулював чоловік із гранатою в кишені (фото)
    Правоохоронці вилучили гранату РГД-5 та запал
    Фото: Нацполіція

    Чоловік пояснив правоохоронцям, що нібито знайшов гранату та вирішив залишити собі

    На Русанівській набережній у Києві правоохоронці затримали чоловіка з боєприпасом у кишені. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Так, до поліції на спецлінію 102 надійшло повідомлення від перехожого про те, що на Русанівській набережній він помітив невідомого, який переклав із однієї кишені в іншу предмет, схожий на гранату. За вказаною адресою терміново прибули вибухотехніки та оперативні працівники, які зупинили чоловіка для перевірки.

    Під час поверхневого огляду в кишені чоловіка правоохоронці виявили предмет, схожий гранату РГД-5, та запал. Співробітники вибухотехнічної служби вилучили небезпечні предмети, які у подальшому направили на експертне дослідження.

    Чоловік пояснив, що нібито знайшов гранату та вирішив залишити собі.

    Поліцейські затримали правопорушника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився місцевий мешканець, 1973 року народження, який раніше потрапляв у поле зору правоохоронців через незаконне зберігання зброї.

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    Вулицями Києва розгулював чоловік із гранатою в кишені (фото)
    Вулицями Києва розгулював чоловік із гранатою в кишені (фото)
    Вулицями Києва розгулював чоловік із гранатою в кишені (фото)

    Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

    За процесуального керівництва окружної прокуратури слідчі повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину та підготували клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

    Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

    Нагадаємо, 3 вересня в одній із багатоповерхівок Києва на вулиці Бальзака 26-А чоловік погрожував влаштувати вибух.

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    Теги: Національна поліція України Київ кримінал зброя граната боєприпаси кияни
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    Вулицями Києва розгулював чоловік із гранатою в кишені (фото)