На Київщині рятувальники винесли жінку з охопленої вогнем квартири



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Ліквідація пожежі у білоцерківській багатоповерхівці Фото: ДСНС

Жінку госпіталізовано з отруєнням продуктами горіння

У середу, 15 травня, сталася пожежа у дев’ятиповерховому житловому будинку у м. Біла Церква. Інформація про загорання надійшла до оперативно–диспетчерської служби Білоцерківського району о 20:15, повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.

По прибуттю рятувальниками було встановлено, що горить однокімнатна квартира на 4-му поверсі дев’ятиповерхового будинку, в якій знаходиться прикута до ліжка жінка 1982 року народження. Її було терміново евакуйовано та направлено до карети швидкої допомоги для госпіталізації до Білоцерківської міської лікарні №1 з ймовірним діагнозом отруєння чадним газом (продуктами горіння) у легкій формі.

Пожежу було локалізовано о 20:49 та повністю ліквідовано о 20:56.

До гасіння пожежі залучалось 6 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.

На даний час потерпіла знаходиться у стабільному стані під наглядом лікарів.

Причина виникнення пожежі встановлюється.

Нагадаємо, у середу Головне управління ДСНС у Києві повідомило про пожежу у квартирі будинку на Вишгородській. Під час гасіння пожежі рятувальниками було виявлено труп чоловіка, який знаходився в кімнаті квартири. Також з четвертого поверху рятувальники евакуювали двох людей.