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    Новини

    Пожежа у будинку в Києві забрала життя чоловіка (фото)

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    Пожежа охопила квартиру і два балкони - Пожежа у будинку в Києві забрала життя чоловіка (фото)
    Пожежа охопила квартиру і два балкони
    Фото: ДСНС

    Горіла квартира у п'ятиповерховому будинку

    Сьогодні, 15 травня, о 12:49 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що у 5-поверховому житловому будинку на вул. Вишгородська, 46-В, в одній із квартир виникла пожежа.

    На місце події негайно прибули рятувальники. По приїзду рятувальників на місце події було встановлено, що горить однокімнатна квартира на другому поверсі та два балкони на другому та третьому поверхах. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Києві.

    Під час гасіння пожежі рятувальниками було виявлено труп чоловічої статі, який знаходився в кімнаті квартири. Також з четвертого поверху рятувальники евакуювали двох людей.

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    О 13:22 бійці локалізували пожежу, а о 13:37 ліквідували.

    На місці пожежі працювали 6 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та близько 30 чоловік особового складу.

    Причина пожежі та обставини смерті людини будуть встановлені правоохоронними органами.

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    Пожежа у будинку в Києві забрала життя чоловіка (фото)
    Пожежа у будинку в Києві забрала життя чоловіка (фото)
    Пожежа у будинку в Києві забрала життя чоловіка (фото)
    Пожежа у будинку в Києві забрала життя чоловіка (фото)
    Пожежа у будинку в Києві забрала життя чоловіка (фото)
    Пожежа у будинку в Києві забрала життя чоловіка (фото)
    Пожежа у будинку в Києві забрала життя чоловіка (фото)
    Пожежа у будинку в Києві забрала життя чоловіка (фото)
    Пожежа у будинку в Києві забрала життя чоловіка (фото)

    Нагадаємо, 14 травня під час пожежі у приватному будинку на вул. Садовій, 49, що у Дарницькому районі столиці, загинув чоловік.

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    пожежа Київ ДСНС рятувальники чоловік
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