На Київщині рятувальники визволяли дітей з крижаного полону

Надзвичайна ситуація сталася в Обухівському районі

25 лютого до оперативно-диспетчерської служби Обухівського району о 15:47 надійшло повідомлення про те, що двоє дітей провалились в ополонку у місті Українка на річці Дніпро. Про це інформує прес-служба ДСНС України в Київській області, повідомляє «Главком». «Повідомлення про подію надійшло від випадкового свідка. До місця



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Надзвичайна ситуація сталася в Обухівському районі

25 лютого до оперативно-диспетчерської служби Обухівського району о 15:47 надійшло повідомлення про те, що двоє дітей провалились в ополонку у місті Українка на річці Дніпро.

Про це інформує прес-служба ДСНС України в Київській області, повідомляє «Главком».

«Повідомлення про подію надійшло від випадкового свідка. До місця виклику було направлено рятувальників 17-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Українка», - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що фахівці ДСНС дістали 14-річних підлітків з крижаної води за допомогою рятувальної мотузки та рятувального кругу.

Постраждалих з обмороженням направлено до центральної районної лікарні міста Українка.