На Київщині рятувальники визволяли дітей з крижаного полону
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Надзвичайна ситуація сталася в Обухівському районі
25 лютого до оперативно-диспетчерської служби Обухівського району о 15:47 надійшло повідомлення про те, що двоє дітей провалились в ополонку у місті Українка на річці Дніпро.
Про це інформує прес-служба ДСНС України в Київській області, повідомляє «Главком».
«Повідомлення про подію надійшло від випадкового свідка. До місця виклику було направлено рятувальників 17-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Українка», - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що фахівці ДСНС дістали 14-річних підлітків з крижаної води за допомогою рятувальної мотузки та рятувального кругу.
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