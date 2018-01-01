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    На Київщині рятувальники визволяли дітей з крижаного полону

    Надзвичайна ситуація сталася в Обухівському районі
    25 лютого до оперативно-диспетчерської служби Обухівського району о 15:47 надійшло повідомлення про те, що двоє дітей провалились в ополонку у місті Українка на річці Дніпро. Про це інформує прес-служба ДСНС України в Київській області, повідомляє «Главком». «Повідомлення про подію надійшло від випадкового свідка. До місця
    • Сьогодні, 16:59
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    Надзвичайна ситуація сталася в Обухівському районі

    25 лютого до оперативно-диспетчерської служби Обухівського району о 15:47 надійшло повідомлення про те, що двоє дітей провалились в ополонку у місті Українка на річці Дніпро.

    Про це інформує прес-служба ДСНС України в Київській області, повідомляє «Главком».

    «Повідомлення про подію надійшло від випадкового свідка. До місця виклику було направлено рятувальників 17-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Українка», - йдеться у повідомленні.

    Також зазначається, що фахівці ДСНС дістали 14-річних підлітків з крижаної води за допомогою рятувальної мотузки та рятувального кругу.

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    Постраждалих з обмороженням направлено до центральної районної лікарні міста Українка.

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