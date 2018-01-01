Рятувальники повернули тепло у харківські будинки

Аварію тепломережі ліквідовано

Заступник голови Харківської облдержадміністрації Євген Шахненко повідомив, що у Харкові відновлено подачу тепла в житлові будинки, що залишилися без опалення через аварію на тепломережах в суботу і в ніч на неділю. Про це повідомляє прес-служба Харківської ОДА. «Тепло в Немишлянському районі всюди подано, медкомплекс працює в штатному



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Рятувальні машини на місці аварії

Аварію тепломережі ліквідовано

Заступник голови Харківської облдержадміністрації Євген Шахненко повідомив, що у Харкові відновлено подачу тепла в житлові будинки, що залишилися без опалення через аварію на тепломережах в суботу і в ніч на неділю. Про це повідомляє прес-служба Харківської ОДА.

«Тепло в Немишлянському районі всюди подано, медкомплекс працює в штатному режимі. У будинки теплоносій подали, але у всіх будинках по-різному йде розповітрювання і налагодження внутрішньобудинкових мереж, тому ще не скрізь опалення запрацювало. Думаю, роботи на внутрішньобудинкових мережах закінчимо до 13:00», - заявив Шахтенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Харкові через аварію на тепломагістралі без теплопостачання залишилися більше 400 житлових будинків, заняття у навчальних закладах скасували.