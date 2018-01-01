На славнозвісній нафтобазі під Києвом знову була пожежа

У Васильківському районі ліквідовано пожежу на нафтобазі «БРСМ нафта»

24 лютого о 11:00 до оперативно-диспетчерської служби Васильківського району надійшло повідомлення про пожежу на нафтобазі «БРСМ нафта», яка розташована у смт Глеваха на вулиці Південна. Про це інформує прес-служба ДСНС України в Київській області, повідомляє «Главком». [READ_MORE] [GALLERY_BLOCK] «На місце



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У Васильківському районі ліквідовано пожежу на нафтобазі «БРСМ нафта»

24 лютого о 11:00 до оперативно-диспетчерської служби Васильківського району надійшло повідомлення про пожежу на нафтобазі «БРСМ нафта», яка розташована у смт Глеваха на вулиці Південна.

Про це інформує прес-служба ДСНС України в Київській області, повідомляє «Главком».

«На місце виклику виїхали два відділення 29-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Васильків. Перший підрозділ, який прибув на місце події, провівши розвідку, встановив, що відбулося займання решток мазуту у резервуарі площею 10 кв. м», - йдеться у повідомленні.

Локалізовано пожежу о 11:40 та ліквідовано о 11:55.

Причина пожежі наразі встановлюється.

Нагадаємо, як раніше повідомляв «Главком», у червня 2015 року під Києвом сталася масштабна техногенна катастрофа, під час якої загинули шестеро людей.