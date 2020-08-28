На Київщині ще майже сто людей захворіли на коронавірус



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Минулої доби 11 хворих госпіталізовані та перебувають на стаціонарному лікуванні

Минулої доби на Київщині від коронавірусу померли двоє людей

Станом на 28 серпня у Київській області офіційно підтверджено 5396 випадків захворювання на коронавірус. За добу підтверджено 92 нових випадки Covid-19.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної держадміністрації.

У тому числі коронавірус виявлено у 4 дітей віком від 1 до 15 років та у 88 дорослих осіб.

11 хворих госпіталізовані та перебувають на стаціонарному лікуванні, інші 81 особа знаходяться на самоізоляції (під медичним спостереженням).

За весь період епідемії одужало всього 3543 особи, з них 299 дітей.

Всього за період епідемії у Київській області померли 93 хворих з підтвердженим Covid-19. За добу надійшло повідомлення про 2 летальних випадки: жінка, 47 років, мешканка м. Фастів (медичний працівник); чоловік, 46 років, мешканець с. Мала Снітинка Фастівського району.

«Найважливіші завдання зараз для всіх нас – ефективно протистояти епідемії, зупинити ріст захворювання на коронавірусну інфекцію і, в той же час, втримати від падіння економіку Київщини. Ми це зможемо зробити, але тільки дотримуючись карантинних обмежень, користуючись засобами особистого захисту. Всі вже розуміють, що біда поруч, тож будемо пильними та обачними. Бажаю всім здоров’я», - звернувся до мешканців області голова Київської облдержадміністрації Василь Володін.

Коронавірус в Україні

Одужали 550883

Всього 114497

Хворіють 56963

Померли 2451

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Як повідомлялося, станом на ранок 28 серпня у Києві підтверджено 12719 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у столиці збільшилася на 251 особу.