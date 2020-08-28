В українському футбольному клубі стався спалах коронавірусу



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У Києві за добу виявлено понад 250 нових хворих на коронавірус Facebook ФК Верес

Імена інфікованих коронавірусом футболістів не розголошуються

Відразу шість футболістів рівненського «Вереса» отримали позитивні тести на коронавірус. У частини з них вже з‘явились симптоми хвороби.

Наразі клуб займається підготовкою офіційних листів до Дирекції з проведення Кубку України з футболу із проханням про перенесення матчу Кубку України проти ФК «Дніпро» (місто Черкаси).

У клубі стверджують, що звертаючи увагу на кількість травмованих футболістів, у складі «червоно-чорних» залишилося лише десять гравців, які могли б вийти на поле.

Про рішення щодо нової дати кубкового поєдинку буде повідомлено пізніше.

Зазначимо, 5-го вересня «Верес» матчем із ФК «Оболонь» стартуватиме в новому сезоні Першої ліги України.

Примітно, що у 2011 році «Верес» втратив статус професійного клубу, однак у 2015 відродився. Через два роки команда кваліфікувалася до Прем’єр-ліги, а в 2018 році змогла пробитися до топ-6 турніру. У 2018 році у зв’язку з відсутністю стадіону і фінансування, команда знову була змушена повернутися у другу лігу.

Джерело: ФК Верес