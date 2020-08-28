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    В українському футбольному клубі стався спалах коронавірусу

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    У Києві за добу виявлено понад 250 нових хворих на коронавірус - В українському футбольному клубі стався спалах коронавірусу
    У Києві за добу виявлено понад 250 нових хворих на коронавірус
    Facebook ФК Верес

    Імена інфікованих коронавірусом футболістів не розголошуються

    Відразу шість футболістів рівненського «Вереса» отримали позитивні тести на коронавірус. У частини з них вже з‘явились симптоми хвороби.

    Наразі клуб займається підготовкою офіційних листів до Дирекції з проведення Кубку України з футболу із проханням про перенесення матчу Кубку України проти ФК «Дніпро» (місто Черкаси).

    У клубі стверджують, що звертаючи увагу на кількість травмованих футболістів, у складі «червоно-чорних» залишилося лише десять гравців, які могли б вийти на поле.

    Про рішення щодо нової дати кубкового поєдинку буде повідомлено пізніше.

    Зазначимо, 5-го вересня «Верес» матчем із ФК «Оболонь» стартуватиме в новому сезоні Першої ліги України.

    Примітно, що у 2011 році «Верес» втратив статус професійного клубу, однак у 2015 відродився. Через два роки команда кваліфікувалася до Прем’єр-ліги, а в 2018 році змогла пробитися до топ-6 турніру. У 2018 році у зв’язку з відсутністю стадіону і фінансування, команда знову була змушена повернутися у другу лігу.  

    Читайте також: У світі від коронавірусу вилікувалися вже понад 17 млн людей.

    Джерело: ФК Верес

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