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    Коронавірус атакує: у Києві за добу понад 250 нових хворих

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    Кількість хворих на коронавірус у Києві зростає - Коронавірус атакує: у Києві за добу понад 250 нових хворих
    Кількість хворих на коронавірус у Києві зростає

    На Київщині виявлено ще 92 хворих на коронавірус

    Станом на ранок 28 серпня у Києві підтверджено 12719 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у столиці збільшилася на 251 особу. За попередню добу збільшення складало 220 осіб.

    Від початку епідемії у Києві одужали 4070 людей (за добу 95), померли 187 осіб (за добу 9).

    У Київській області зафіксовано 5397 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 92 особи. За попередню добу збільшення складало 94 особи. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 3543 особи (за добу 36), померли 93 людини (за добу 2).

    Загалом в Україні підтверджено 114497 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 27 серпня зафіксовано 2438 нових хворих на коронавірус.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      112059
    • Хворіють
      55439
    • Одужали
      54217
    • Померли
      2403

    Нагадаємо, станом на ранок 27 серпня у Києві було підтверджено 12468 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у столиці збільшилася на 220 осіб. 

    У Київській області було зафіксовано 5305 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 94 особи. 

    Київ статистика Київщина епідемія кияни коронавірус
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