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    На заводі в Київській області сталася пожежа (фото)

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    Пожежа виникла на даху&nbsp;<span lang="UK">недіючого цеху</span> - На заводі в Київській області сталася пожежа (фото)
    Пожежа виникла на даху недіючого цеху
    Фото: ДСНС

    Ліквідовано загорання на території заводу «Білоцерківмаз»

    У середу, 5 серпня, на світанку сталася пожежа на території колишнього заводу «Білоцерківмаз» у м. Біла Церква. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно–диспетчерської служби Білоцерківського району о 05:00.

    До місця виклику було направлено чергові караули 3-ї та 4-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Біла Церква, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    По прибуттю рятувальниками було встановлено, що горить покрівля недіючого механозбирального цеху та існує загроза розповсюдження вогню по будівельних конструкціях споруди.  

    Пожежу було локалізовано о 05:18 та повністю ліквідовано о 05:28.

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    На заводі в Київській області сталася пожежа (фото)
    На заводі в Київській області сталася пожежа (фото)

    До гасіння пожежі залучались 4 одиниці  пожежно-рятувальної техніки та 17 чоловік особового складу.

    Причина виникнення пожежі встановлюється.

    пожежа ДСНС Київщина рятувальники
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