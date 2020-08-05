На заводі в Київській області сталася пожежа (фото)



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Пожежа виникла на даху недіючого цеху Фото: ДСНС

Ліквідовано загорання на території заводу «Білоцерківмаз»

У середу, 5 серпня, на світанку сталася пожежа на території колишнього заводу «Білоцерківмаз» у м. Біла Церква. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно–диспетчерської служби Білоцерківського району о 05:00.

До місця виклику було направлено чергові караули 3-ї та 4-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Біла Церква, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

По прибуттю рятувальниками було встановлено, що горить покрівля недіючого механозбирального цеху та існує загроза розповсюдження вогню по будівельних конструкціях споруди.

Пожежу було локалізовано о 05:18 та повністю ліквідовано о 05:28.

До гасіння пожежі залучались 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 17 чоловік особового складу.

Причина виникнення пожежі встановлюється.