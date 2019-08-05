На Київщині таксист прикував пасажира ланцюгом у підвалі



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Водій таксі підозрюється у незаконному позбавленні волі людини Фото: Нацполіція

Пасажир заборгував за поїздку 7 тис. грн

До поліції Київщини звернувся 38-річний житель м. Суми, який повідомив, що його утримували в підвалі. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

«Встановлено, що заявник зробив замовлення в таксі завезти його в місто Суми. Не доїхавши до місця призначення, таксист попросив розрахуватися за поїздку. Однак, пасажир повідомив, що на рахунку немає грошей. Водій пішов йому назустріч та відвіз до найближчого відділення банку. Але з’ясувалося, що чоловік має борг у фінансовій установі, тому в позиці йому відмовили. Дізнавшись про це, вони вирішили повертатися до Києва. У столиці також не вдалося роздобути гроші», - розповіли в поліції.

Пасажир заборгував за поїздку 7 тисяч гривень.

Таксист відвіз пасажира до власного гаража в с. Софіївська Борщагівка. Там у підвалі він зв’язав йому ногу ланцюгом та зачинив.

Потерпілий знайшов у приміщені інструменти, завдяки чому йому вдалося самостійно звільнитися. У неволі він провів 7 годин.

Працівники Києво-Святошинського відділу поліції затримали водія таксі за ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.

У зв’язку з цим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст.146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.