На трасі під Києвом таксист завіз дівчину в ліс і зґвалтував



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Дівчина зловила таксі на Академмістечку, щоб дістатися додому

У ніч на середу, 31 липня, на Новоірпінской трасі в лісі стався страшний інцидент: чоловік-таксист завіз дівчину в ліс і зґвалтував. Після скоєння злочину водій зник. Постраждала повідомила про це своїй подрузі, яка і зателефонувала в поліцію.

Виклик на лінію екстрених служб надійшов близько 1:40. Про це повідомляє Інформатор з посиланням на власні джерела.

За попередньою інформацією, дівчина зловила попутку на Академмістечку, щоб дістатися додому. Вона зупинила автомобіль Renault, який був обклеєний наліпками Uklon. Під час поїздки чоловік звернув у ліс, який знаходиться на Новоірпінской трасі.

Там він побив і зґвалтував дівчину. Також насильник змусив її перевести гроші з картки на свій рахунок і після цього поїхав.

Що саме сталося і подробиці інциденту з'ясовуються.

На місці працювали медики, патрульні та слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, в Одесі суд обрав запобіжний захід двом братам, підозрюваним у зґвалтуванні 25-річної дівчини.