На трасі під Києвом таксист завіз дівчину в ліс і зґвалтував
Дівчина зловила таксі на Академмістечку, щоб дістатися додому
У ніч на середу, 31 липня, на Новоірпінской трасі в лісі стався страшний інцидент: чоловік-таксист завіз дівчину в ліс і зґвалтував. Після скоєння злочину водій зник. Постраждала повідомила про це своїй подрузі, яка і зателефонувала в поліцію.
Виклик на лінію екстрених служб надійшов близько 1:40. Про це повідомляє Інформатор з посиланням на власні джерела.
За попередньою інформацією, дівчина зловила попутку на Академмістечку, щоб дістатися додому. Вона зупинила автомобіль Renault, який був обклеєний наліпками Uklon. Під час поїздки чоловік звернув у ліс, який знаходиться на Новоірпінской трасі.
Там він побив і зґвалтував дівчину. Також насильник змусив її перевести гроші з картки на свій рахунок і після цього поїхав.
Що саме сталося і подробиці інциденту з'ясовуються.
На місці працювали медики, патрульні та слідчо-оперативна група.
Нагадаємо, в Одесі суд обрав запобіжний захід двом братам, підозрюваним у зґвалтуванні 25-річної дівчини.