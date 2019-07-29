Під Києвом поліція затримала драйвера-викрадача авто (фото)



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Драйвер викрав новеньку Toyota Corolla Фото: Нацполіція

Драйверу оголошено підозру у незаконному заволодінні транспортним засобом

У селі Хотів Києво-Святошинського району дівчина через службу таксі замовила послуги драйвера. Під час поїздки попросила зупинити авто біля магазину. Поки робила покупки, водій викрав її новеньку Toyota Corolla.

Потерпіла одразу ж звернулася на спецлінію «102». Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції у Київській області.

У ході оперативних заходів правоохоронці знайшли автомобіль на «відстої». І вже за деякий час затримали і самого підозрюваного у викраденні авто. Він і раніше притягувався до кримінальної відповідальності.

Чоловіка затримано в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Затриманому оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч.1 ст. 289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом), карається штрафом від однієї тисячі до однієї тисячі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк.

Поліція закликає громадян на втрачати пильності, адже це вже не перший подібний випадок.