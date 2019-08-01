Поліція затримала таксиста, який зґвалтував дівчину в лісі (фото)



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Потерпіла впізнала свого кривдника Фото: Нацполіція

Чоловіка обґрунтовано підозрюють у скоєнні ще одного аналогічного злочину та крадіжок із хостелів

У Києві поліцейські затримали таксиста за зґвалтування та пограбування жінки у на Новоірпінській трасі у лісі. Про це повідомляє пресслужба столичної поліції.

«До Святошинського управління поліції звернулася жінка, яка повідомила, що її зґвалтував водій таксі, примусив перерахувати на його картку гроші і забрав телефон. Інформацію про злочин та прикмети зловмисника негайно передали всім патрулям, які розпочали його пошуки. Оперативники провели ряд заходів і встановили автомобіль та особу імовірного зловмисника», - йдеться в повідомленні.

Як розповів начальник Святошинського управління поліції Сергій Чернишев, у ході відпрацювання злочину дільничний Голосіївського управління поліції роздав орієнтування щодо розшуку підозрюваного у закладах харчування та апартаментах тимчасового проживання. «Згодом до поліцейського звернувся працівник одного зі столичних хостелів, який впізнав зловмисника та повідомив, що той нещодавно поселився у них. Тож правоохоронці негайно прибули на місце, де й затримали правопорушника. Це – 29-річний місцевий мешканець, який працює у службі таксі. Він неодноразово судимий на території України та іншої держави за майнові злочини та шахрайство», - повідомив правоохоронець.

Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Зараз із ним спілкуються поліцейські та проводять усі необхідні слідчі дії. Окрім того, збирається доказова база його причетності до вчинення аналогічного злочину у Києві, а також до крадіжок із хостелів.

Слідчі Святошинського управління поліції розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 152 (Зґвалтування) та ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення фігурантові підозри та обрання міри запобіжного заходу. Йому загрожує до шести років позбавлення волі.

Як повідомлялося, у ніч на середу, 31 липня, на Новоірпінской трасі в лісі стався страшний інцидент: чоловік-таксист завіз дівчину в ліс і зґвалтував. Після скоєння злочину водій зник. Постраждала повідомила про це своїй подрузі, яка і зателефонувала в поліцію.