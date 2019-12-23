На Київщині у ДТП постраждали водій і п'ятеро пасажирів мікроавтобуса (фото)
Volkswagen Multivan виїхав на зустрічну смугу
У суботу, 21 грудня, ввечері в с. Михайлівська-Рубежівка у Києво-Святошинському районі сталася ДТП з постраждалими.
Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.
За попередніми даними, водій Volkswagen Multivan, рухаючись в напрямку селища Бородянка, аби уникнути зіткнення з Mitsubishi Pajero, що здійснював розворот, виїхав на зустрічну смугу руху та скоїв зіткнення з позашляховиком Honda CR-V.
Внаслідок автопригоди травм різного ступеня тяжкості отримав водій та п'ятеро пасажирів мікроавтобуса. Травмованих було госпіталізовано до лікарні.
Як повідомлялося, у неділю, 22 грудня, на Кільцевій дорозі у Святошинському районі Києва сталася ДТП з постраждалими: зіткнулися автомобілі Skoda Fabia служби таксі Bolt і Subaru Legacy. Одного з водіїв госпіталізували в лікарню.
21 грудня у Києві на Брест-Литовському шосе водій автомобіля на смерть збив двох велосипедистів.