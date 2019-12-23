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    На Київщині у ДТП постраждали водій і п'ятеро пасажирів мікроавтобуса (фото)

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    Volkswagen Multivan отримав серйозні пошкодження - На Київщині у ДТП постраждали водій і п'ятеро пасажирів мікроавтобуса (фото)
    Volkswagen Multivan отримав серйозні пошкодження
    Фото: Патрульна поліція Київської області

    Volkswagen Multivan виїхав на зустрічну смугу

    У суботу, 21 грудня, ввечері в с. Михайлівська-Рубежівка у Києво-Святошинському районі сталася ДТП з постраждалими.

    Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

    За попередніми даними, водій Volkswagen Multivan, рухаючись в напрямку селища Бородянка, аби уникнути зіткнення з Mitsubishi Pajero, що здійснював розворот, виїхав на зустрічну смугу руху та скоїв зіткнення з позашляховиком Honda CR-V.

    Внаслідок автопригоди травм різного ступеня тяжкості отримав водій та п'ятеро пасажирів мікроавтобуса. Травмованих було госпіталізовано до лікарні.

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    На Київщині у ДТП постраждали водій і п'ятеро пасажирів мікроавтобуса (фото)
    На Київщині у ДТП постраждали водій і п'ятеро пасажирів мікроавтобуса (фото)
    На Київщині у ДТП постраждали водій і п'ятеро пасажирів мікроавтобуса (фото)
    На Київщині у ДТП постраждали водій і п'ятеро пасажирів мікроавтобуса (фото)
    На Київщині у ДТП постраждали водій і п'ятеро пасажирів мікроавтобуса (фото)

    Як повідомлялося, у неділю, 22 грудня, на Кільцевій дорозі у Святошинському районі Києва сталася ДТП з постраждалими: зіткнулися автомобілі Skoda Fabia служби таксі Bolt і Subaru Legacy. Одного з водіїв госпіталізували в лікарню.

    21 грудня у Києві на Брест-Литовському шосе водій автомобіля на смерть збив двох велосипедистів.

    Національна поліція України ДТП Київ водій автомобіль
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