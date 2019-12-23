У Києві таксист влаштував серйозну ДТП: у Subaru розірвало дах (фото, відео)



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Від удару Subaru Legacy викинуло на зелену зону і розірвало дах Фото: Інформатор

Аварія трапилася на Кільцевій дорозі в Києві

У неділю, 22 грудня, на Кільцевій дорозі у Святошинському районі Києва сталася ДТП з постраждалими. Зіткнулися автомобілі Skoda Fabia служби таксі Bolt і Subaru Legacy. Одного з водіїв госпіталізували в лікарню.

Аварія трапилася о 22:15 в районі вулиці Зодчих, 30. Про це повідомляє Інформатор.

За словами водія Subaru, він рухався в крайньому лівому ряду в бік Жулянського моста. В попутному напрямку, в середньому ряду, їхала Skoda. Fabia різко почала перебудовуватися, щоб виїхати на розворот. У цей момент і сталося зіткнення.

Від удару таксі розвернуло, а Legacy розірвало дах і викинуло на зелену зону.

Серйозних травм вдалося уникнути. Лікарі довго не могли дістати водія Skoda з машини. Він був при тямі і просто мовчав. Саме його і госпіталізували в лікарню. Попередній діагноз - гостра реакція на стрес.

На місці працювали екіпажі поліції, медики та слідчо-оперативна група.

Через аварію рух по Кільцевій дорозі було частково ускладнено.

Деталі ДТП з'ясовуються.