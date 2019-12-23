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    У Києві таксист влаштував серйозну ДТП: у Subaru розірвало дах (фото, відео)

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    Від удару&nbsp;Subaru Legacy викинуло на зелену зону і розірвало дах - У Києві таксист влаштував серйозну ДТП: у Subaru розірвало дах (фото, відео)
    Від удару Subaru Legacy викинуло на зелену зону і розірвало дах
    Фото: Інформатор

    Аварія трапилася на Кільцевій дорозі в Києві

    У неділю, 22 грудня, на Кільцевій дорозі у Святошинському районі Києва сталася ДТП з постраждалими. Зіткнулися автомобілі Skoda Fabia служби таксі Bolt і Subaru Legacy. Одного з водіїв госпіталізували в лікарню.

    Аварія трапилася о 22:15 в районі вулиці Зодчих, 30. Про це повідомляє Інформатор.

    За словами водія Subaru, він рухався в крайньому лівому ряду в бік Жулянського моста. В попутному напрямку, в середньому ряду, їхала Skoda. Fabia різко почала перебудовуватися, щоб виїхати на розворот. У цей момент і сталося зіткнення.

    Від удару таксі розвернуло, а Legacy розірвало дах і викинуло на зелену зону.

    Серйозних травм вдалося уникнути. Лікарі довго не могли дістати водія Skoda з машини. Він був при тямі і просто мовчав. Саме його і госпіталізували в лікарню. Попередній діагноз - гостра реакція на стрес.

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    У Києві таксист влаштував серйозну ДТП: у Subaru розірвало дах (фото, відео)
    У Києві таксист влаштував серйозну ДТП: у Subaru розірвало дах (фото, відео)
    У Києві таксист влаштував серйозну ДТП: у Subaru розірвало дах (фото, відео)
    У Києві таксист влаштував серйозну ДТП: у Subaru розірвало дах (фото, відео)
    У Києві таксист влаштував серйозну ДТП: у Subaru розірвало дах (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    На місці працювали екіпажі поліції, медики та слідчо-оперативна група.

    Через аварію рух по Кільцевій дорозі було частково ускладнено.

    Деталі ДТП з'ясовуються.

    Національна поліція України таксі ДТП Київ водій автомобіль
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