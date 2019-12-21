У Києві сталася смертельна ДТП. Автомобіліст збив двох велосипедистів



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Фото поліції Києва

Велосипедисти загинули на місті

У Києві на Брест-Литовському шосе водій автомобіля на смерть збив двох велосипедистів.

Про це повідомляє у Telegram патрульна поліція столиці.

Згідно з повідомленням, інцидент трапився у суботу, 21 грудня, близько 17:00 біля зупинки громадського транспорту «Пролісок».

Як зазначається, водій автомобіля CHEVROLET здійснив наїзд на двох велосипедистів. Чоловік та жінка від отриманих травм загинули на місці пригоди. Наразі слідчі з’ясовують всі обставини автопригоди.

Нагадаємо, у ДТП на Київщині постраждало немовля.

Як повідомлялося, у Вінниці на вулиці Житомирське шосе, що є частиною вінницької об’їзної, сталась дорожньо-транспортна пригода за участі автомобілів «ЗІЛ» та «ГАЗ 2705».