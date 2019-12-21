  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві сталася смертельна ДТП. Автомобіліст збив двох велосипедистів

    • Розсилка
    У Києві сталася смертельна ДТП. Автомобіліст збив двох велосипедистів
    Фото поліції Києва

    Велосипедисти загинули на місті

    У Києві на Брест-Литовському шосе водій автомобіля на смерть збив двох велосипедистів.

    Про це повідомляє у Telegram патрульна поліція столиці.

    Згідно з повідомленням, інцидент трапився у суботу, 21 грудня, близько 17:00 біля зупинки громадського транспорту «Пролісок».

    702865e7-70fd-4201-a57d-9e1e2df54b99

    Як зазначається, водій автомобіля CHEVROLET здійснив наїзд на двох велосипедистів. Чоловік та жінка від отриманих травм загинули на місці пригоди. Наразі слідчі з’ясовують всі обставини автопригоди.

    Нагадаємо, у ДТП на Київщині постраждало немовля.

    Як повідомлялося, у Вінниці на вулиці Житомирське шосе, що є частиною вінницької об’їзної, сталась дорожньо-транспортна пригода за участі автомобілів «ЗІЛ» та «ГАЗ 2705».

    ДТП водій немовля
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ