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    У ДТП на Київщині постраждало немовля

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    ДТП без потерпілих у Чабанах - У ДТП на Київщині постраждало немовля
    ДТП без потерпілих у Чабанах
    Фото: Патрульна поліція Київської області

    За добу на Київщині сталося чотири ДТП з постраждалими

    Минулої доби на дорогах Київської області сталося чотири дорожньо-транспортні пригоди із травмованими.

    19 грудня вранці на автодорозі Біла Церква - Тараща поблизу с. Троїцьке водій легковика Mazda не надав перевагу в русі іншому авто. Внаслідок ДТП двох пасажирів Mazda, серед яких однорічна дитина, доставили до лікарні із тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Того ж дня у м. Кагарлик в аварії постраждав велосипедист. Попередньо встановлено, що місцева жителька за кермом автомобіля Opel не обрала безпечної дистанції і допустила наїзд на велосипедиста, що рухався у попутному напрямку. Потерпілого зі струсом головного мозку і переломами ребер госпіталізували.

    Також дві ДТП сталися ввечері у Києво-Святошинському районі. Одна з них – на автодорозі Київ - Одеса поблизу смт Чабани. Там житель столиці не дотримався безпечної відстані руху і скоїв наїзд на чоловіка, який лагодив своє авто. Останнього доставили до лікарні із закритою травмою хребта і забиттям. Друга автопригода сталася у м. Вишневе, там легковик збив пішохода, який переходив по «зебрі». Чоловік отримав черепно-мозкову травму і перелом ноги.

    Також на трасі Київ – Одеса у смт Чабани сталася ДТП без травмованих за участі трьох автомобілів: Volkswagen Touareg, Ford Focus та автобуса Іsuzu.

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    У ДТП на Київщині постраждало немовля
    У ДТП на Київщині постраждало немовля
    У ДТП на Київщині постраждало немовля
    У ДТП на Київщині постраждало немовля
    У ДТП на Київщині постраждало немовля

    Як повідомлялося, упродовж минулих вихідних на дорогах Київщини сталося 68 ДТП. Зокрема, 11 аварій - з постраждалими.

    Національна поліція України ДТП водій Київщина автомобіль
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