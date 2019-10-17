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    Новини

    На Київщині у ДТП загинуло двоє людей (фото)

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    ДТП у місті Буча - На Київщині у ДТП загинуло двоє людей (фото)
    ДТП у місті Буча
    Фото: Нацполіція

    Водії та пішоходи продовжують нехтувати ПДР

    За минулу добу на території Київської області сталося чотири ДТП з потерпілими. Троє людей отримали травми різного ступеня тяжкості. Ще двоє осіб загинули.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Зокрема, у Володарському районі жителька села Завадівка, керуючи моторолером Suzuki, виїхала на узбіччя дороги, де допустила перекидання транспортного засобу. В результаті аварії жінка від отриманих травм померла на місці пригоди.

    У Києво-Святошинському районі, у селі Святопетрівське, житель столиці, керуючи автомобілем Opel Vivaro скоїв смертельний наїзд на пішохода. За словами водія, чоловік лежав на проїжджій частині дороги. Працівники поліції встановлюють всі обставини та причини ДТП.  

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    На Київщині у ДТП загинуло двоє людей (фото)
    На Київщині у ДТП загинуло двоє людей (фото)

    У місті Буча сталася потрійна дорожньо-транспортна пригода за вини водія напідпитку. Житель Києва, керуючи автомобілем Hyundai не дотримався безпечної дистанції, в результаті чого скоїв зіткнення з мотоциклом BMW. Керманич мотоцикла у свою чергу зіткнувся з автівкою Audi. Внаслідок аварії водія мотоцикла із переломом ноги доправлено до лікарні.

    За усіма фактами ДТП відкрито кримінальні провадження.

    Поліція Київщини вкотре звертається до учасників дорожнього руху з проханням не порушувати Правил дорожнього руху.

    Національна поліція України ДТП смерть Київщина ПДР автомобіль жінка
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