На Київщині у ДТП загинуло двоє людей (фото)



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ДТП у місті Буча Фото: Нацполіція

Водії та пішоходи продовжують нехтувати ПДР

За минулу добу на території Київської області сталося чотири ДТП з потерпілими. Троє людей отримали травми різного ступеня тяжкості. Ще двоє осіб загинули.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Зокрема, у Володарському районі жителька села Завадівка, керуючи моторолером Suzuki, виїхала на узбіччя дороги, де допустила перекидання транспортного засобу. В результаті аварії жінка від отриманих травм померла на місці пригоди.

У Києво-Святошинському районі, у селі Святопетрівське, житель столиці, керуючи автомобілем Opel Vivaro скоїв смертельний наїзд на пішохода. За словами водія, чоловік лежав на проїжджій частині дороги. Працівники поліції встановлюють всі обставини та причини ДТП.

У місті Буча сталася потрійна дорожньо-транспортна пригода за вини водія напідпитку. Житель Києва, керуючи автомобілем Hyundai не дотримався безпечної дистанції, в результаті чого скоїв зіткнення з мотоциклом BMW. Керманич мотоцикла у свою чергу зіткнувся з автівкою Audi. Внаслідок аварії водія мотоцикла із переломом ноги доправлено до лікарні.

За усіма фактами ДТП відкрито кримінальні провадження.

Поліція Київщини вкотре звертається до учасників дорожнього руху з проханням не порушувати Правил дорожнього руху.