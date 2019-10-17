  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Трагічна ДТП на Одещині: автомобіль з двома людьми загорівся та вибухнув

    • Розсилка
    <p>Очевидець трагедії розповів, що підбіг до автомобіля, щоб допомогти постраждалим вибратися, проте нічого не зміг зробити</p> - Трагічна ДТП на Одещині: автомобіль з двома людьми загорівся та вибухнув

    Очевидець трагедії розповів, що підбіг до автомобіля, щоб допомогти постраждалим вибратися, проте нічого не зміг зробити

    Фото: «Бессарабія Inform»

    Не впоравшись з керуванням в умовах сильного туману, на в'їзді в село водій злетів з дороги і врізався в цегляну стелу

    На Одещині Кілійського району загорівся та вибухнув автомобіль, який протаранив цегляну стелу на в'їзді в село Дмитрівка. Загинули двоє людей.

    Про це повідомляє «Бессарабія Inform».

    ДТП сталася 16 жовтня приблизно о 22.30.

    Відомо, що автомобіль прямував з боку Кілії на великій швидкості. Не впоравшись з керуванням в умовах сильного туману, на в'їзді в село водій злетів з дороги і врізався в цегляну стелу.

    В результаті сильного удару автомобіль загорівся, а через деякий час стався вибух.

    Очевидець трагедії розповів, що підбіг до автомобіля, щоб допомогти постраждалим вибратися, проте нічого не зміг зробити.

    «Я підбіг, став виламувати двері, дівчина кричала, але я нічого не зміг зробити, тому що машина спалахнула», - повідомив свідок.

    За попередньою інформацією, водій авто, 30-річний житель Кілії, днями став батьком, пасажирка - жителька Білгород-Дністровського.

    До слова, минулого тижня у Києві сталося три дорожньо-транспортних пригоди за участі автомобілів швидкої допомоги. Дві з них – смертельні: загинули водій, фельдшер та пасажир «швидкої».

    Читайте також
    вибух ДТП дороги Одеса Одещина водій автомобіль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ