Трагічна ДТП на Одещині: автомобіль з двома людьми загорівся та вибухнув



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Очевидець трагедії розповів, що підбіг до автомобіля, щоб допомогти постраждалим вибратися, проте нічого не зміг зробити Фото: «Бессарабія Inform»

Не впоравшись з керуванням в умовах сильного туману, на в'їзді в село водій злетів з дороги і врізався в цегляну стелу

На Одещині Кілійського району загорівся та вибухнув автомобіль, який протаранив цегляну стелу на в'їзді в село Дмитрівка. Загинули двоє людей.

Про це повідомляє «Бессарабія Inform».

ДТП сталася 16 жовтня приблизно о 22.30.

Відомо, що автомобіль прямував з боку Кілії на великій швидкості. Не впоравшись з керуванням в умовах сильного туману, на в'їзді в село водій злетів з дороги і врізався в цегляну стелу.

В результаті сильного удару автомобіль загорівся, а через деякий час стався вибух.

Очевидець трагедії розповів, що підбіг до автомобіля, щоб допомогти постраждалим вибратися, проте нічого не зміг зробити.

«Я підбіг, став виламувати двері, дівчина кричала, але я нічого не зміг зробити, тому що машина спалахнула», - повідомив свідок.

За попередньою інформацією, водій авто, 30-річний житель Кілії, днями став батьком, пасажирка - жителька Білгород-Дністровського.

До слова, минулого тижня у Києві сталося три дорожньо-транспортних пригоди за участі автомобілів швидкої допомоги. Дві з них – смертельні: загинули водій, фельдшер та пасажир «швидкої».