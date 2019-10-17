  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На трасі під Києвом п’яний водій мікроавтобуса влаштував серйозну ДТП (відео)

    • Розсилка
    Найбільше у ДТП постраждав мотоцикл - На трасі під Києвом п’яний водій мікроавтобуса влаштував серйозну ДТП (відео)
    Найбільше у ДТП постраждав мотоцикл
    Фото: скріншот відео

    В результаті аварії травми отримав мотоцикліст

    У середу, 16 жовтня, у місті Буча на Варшавській трасі сталася ДТП за участю мотоцикла і трьох автомобілів.

    Аварія трапилася близько 20:00. Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    За попередніми даними, п'яний водій мікроавтобуса Hyundai на великій швидкості врізався у мотоцикл BMW. Від сильного удару мотоцикл в'їхав в автомобіль Ауді, який в свою чергу влетів у ще одну Aud.

    Мотоцикліста із переломом ноги відвезли до лікарні.

    Тест на Драгері показав у винуватця аварії 1 проміле алкоголю в крові.

    Наразі розшукуються очевидці ДТП.

    Як повідомлялося, минулого тижня у Києві сталося три дорожньо-транспортних пригоди за участі автомобілів швидкої допомоги. Два з них – смертельні: загинули водій, фельдшер та пасажир «швидкої».

     

    Читайте також
    ДТП водій Київщина Буча автомобіль мотоцикл
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ