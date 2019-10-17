На трасі під Києвом п’яний водій мікроавтобуса влаштував серйозну ДТП (відео)



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Найбільше у ДТП постраждав мотоцикл Фото: скріншот відео

В результаті аварії травми отримав мотоцикліст

У середу, 16 жовтня, у місті Буча на Варшавській трасі сталася ДТП за участю мотоцикла і трьох автомобілів.

Аварія трапилася близько 20:00. Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

За попередніми даними, п'яний водій мікроавтобуса Hyundai на великій швидкості врізався у мотоцикл BMW. Від сильного удару мотоцикл в'їхав в автомобіль Ауді, який в свою чергу влетів у ще одну Aud.

Мотоцикліста із переломом ноги відвезли до лікарні.

Тест на Драгері показав у винуватця аварії 1 проміле алкоголю в крові.

Наразі розшукуються очевидці ДТП.

Як повідомлялося, минулого тижня у Києві сталося три дорожньо-транспортних пригоди за участі автомобілів швидкої допомоги. Два з них – смертельні: загинули водій, фельдшер та пасажир «швидкої».