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    За тиждень у Києві сталося три ДТП за участі «швидких»

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    <div class="alt">В результаті зіткнення з легковиком &laquo;швидка&raquo; перекинулася на бік</div> <div class="copy"></div> - За тиждень у Києві сталося три ДТП за участі «швидких»
    В результаті зіткнення з легковиком «швидка» перекинулася на бік
    Фото: Інформатор

    В результаті ДТП загинули три людини

    Минулого тижня у Києві сталося три дорожньо-транспортних пригоди за участі автомобілів швидкої допомоги. Два з них – смертельні: загинули водій, фельдшер та пасажир «швидкої».

    Про це повідомляє Центр організації дорожнього руху.

    Так, 10 жовтня на перехресті вулиць Антоновича і Жилянської у карету невідкладної допомоги врізався Ford. «Швидка» перекинулася, її водій та двоє фельдшерів отримали травми.

    13 жовтня на бульварі Лесі Українки зіткнулися карета «швидкої» та Skoda. Загинув пацієнт «швидкої» – велосипедист, який перед цим потрапив під Fiat.

    14 жовтня на перехресті бульвару Перова і проспекту Ватутіна Peugeot влетів у бік «швидкої», в результаті чого автівка медиків перекинулася на бік. Водій «швидкої» загинув на місці, фельдшерка померла в лікарні. Другий фельдшер отримав травми.

    У всіх трьох випадках «швидка» рухалася із проблисковими маячками.

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