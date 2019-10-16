За тиждень у Києві сталося три ДТП за участі «швидких»



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В результаті зіткнення з легковиком «швидка» перекинулася на бік Фото: Інформатор

В результаті ДТП загинули три людини

Минулого тижня у Києві сталося три дорожньо-транспортних пригоди за участі автомобілів швидкої допомоги. Два з них – смертельні: загинули водій, фельдшер та пасажир «швидкої».

Про це повідомляє Центр організації дорожнього руху.

Так, 10 жовтня на перехресті вулиць Антоновича і Жилянської у карету невідкладної допомоги врізався Ford. «Швидка» перекинулася, її водій та двоє фельдшерів отримали травми.

13 жовтня на бульварі Лесі Українки зіткнулися карета «швидкої» та Skoda. Загинув пацієнт «швидкої» – велосипедист, який перед цим потрапив під Fiat.

14 жовтня на перехресті бульвару Перова і проспекту Ватутіна Peugeot влетів у бік «швидкої», в результаті чого автівка медиків перекинулася на бік. Водій «швидкої» загинув на місці, фельдшерка померла в лікарні. Другий фельдшер отримав травми.

У всіх трьох випадках «швидка» рухалася із проблисковими маячками.