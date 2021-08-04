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    На Київщині викрили паліїв, які знищили майно на понад 500 тис. грн (фото, відео)

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    Згоріли дві автівки та гараж мешканця Боярки - На Київщині викрили паліїв, які знищили майно на понад 500 тис. грн (фото, відео)
    Згоріли дві автівки та гараж мешканця Боярки
    Фото: Нацполіція

    Ображений чоловік помстився сусіду через сварку за землю

    У середині липня у місті Боярка невідомі вночі підпалили легкове авто місцевого жителя. Внаслідок займання згорів Volkswagen Golf і розташований поряд автомобіль Volkswagen Transporter, а також гараж потерпілого. Встановлено, що пожежа спричинила власнику збитків на суму близько 500 тис. грн. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Поліцейські з’ясували, що незадовго до підпалу між потерпілим та його сусідом сталася сварка через земельну ділянку. Ображений 48-річний сусід вирішив помститись та залучив до підпалу майна опонента свого 32-річного товариша, який здійснив підпал у ніч з 16 на 17 липня .

    За місцем проживання фігурантів проведено 4 санкціоновані обшуки та вилучено низку речових доказів, які підтверджують причетність чоловіків до підпалу.

    Встановлено також, що 48-річний замовник підпалу раніше вже притягався до кримінальної відповідальності.

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    На Київщині викрили паліїв, які знищили майно на понад 500 тис. грн (фото, відео)
    На Київщині викрили паліїв, які знищили майно на понад 500 тис. грн (фото, відео)
    На Київщині викрили паліїв, які знищили майно на понад 500 тис. грн (фото, відео)
    На Київщині викрили паліїв, які знищили майно на понад 500 тис. грн (фото, відео)

    За місцем мешкання одного із фігурантів також вилучено рушницю та набої.

    За даним фактом відкриое кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

    Санкція статті передбачає ув’язнення на строк від трьох до десяти років.

    Теги: Національна поліція України пожежа кримінал Київщина автомобіль злочин майно
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    На Київщині викрили паліїв, які знищили майно на понад 500 тис. грн (фото, відео)