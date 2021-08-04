На Київщині викрили паліїв, які знищили майно на понад 500 тис. грн (фото, відео)

Згоріли дві автівки та гараж мешканця Боярки

Ображений чоловік помстився сусіду через сварку за землю

У середині липня у місті Боярка невідомі вночі підпалили легкове авто місцевого жителя. Внаслідок займання згорів Volkswagen Golf і розташований поряд автомобіль Volkswagen Transporter, а також гараж потерпілого. Встановлено, що пожежа спричинила власнику збитків на суму близько 500 тис. грн. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Поліцейські з’ясували, що незадовго до підпалу між потерпілим та його сусідом сталася сварка через земельну ділянку. Ображений 48-річний сусід вирішив помститись та залучив до підпалу майна опонента свого 32-річного товариша, який здійснив підпал у ніч з 16 на 17 липня .

За місцем проживання фігурантів проведено 4 санкціоновані обшуки та вилучено низку речових доказів, які підтверджують причетність чоловіків до підпалу.

Встановлено також, що 48-річний замовник підпалу раніше вже притягався до кримінальної відповідальності.

За місцем мешкання одного із фігурантів також вилучено рушницю та набої.

За даним фактом відкриое кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає ув’язнення на строк від трьох до десяти років.