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    На Київщині вилучена понад тисяча літрів фальсифікованого алкоголю (фото)

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    Алкогольна продукція була розфасована у тетрапаки місткістю по 10 л та пластикові пляшки по 5 л - На Київщині вилучена понад тисяча літрів фальсифікованого алкоголю (фото)
    Алкогольна продукція була розфасована у тетрапаки місткістю по 10 л та пластикові пляшки по 5 л
    Фото: ГУ ДФС у Києві

    Реалізація фальсифікованої продукції здійснювалася через інтернет-ресурси

    Співробітники Головного управління ДФС у Києві під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури викрили факт реалізації на території столиці та Київської області фальсифікованих алкогольних напоїв групою осіб. Про це повідомляє пресслужба ГУ ДФС у Києві.

    Реалізація лікеро-горілчаної продукції, розлитої у тару типу Bag-in-Box, здійснювалася за допомогою інтернет-ресурсів.

    Під час обшуків на території Київської області виявлено та вилучено з незаконного обігу понад 1,1 тис. літрів фальсифікованої алкогольної продукції (горілчані та коньячні вироби), розфасованих у тетрапаки місткістю по 10 л та пластикові пляшки місткістю по 5 л.

    Також вилучено 500 пачок сигарет без марок акцизного податку встановленого зразка, а також два транспортних засоби, якими перевозились підакцизні товари.

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    На Київщині вилучена понад тисяча літрів фальсифікованого алкоголю (фото)
    На Київщині вилучена понад тисяча літрів фальсифікованого алкоголю (фото)
    На Київщині вилучена понад тисяча літрів фальсифікованого алкоголю (фото)
    На Київщині вилучена понад тисяча літрів фальсифікованого алкоголю (фото)

    Загальна вартість вилученого склала понад 772 тис. грн.

    Триває досудове розслідування.

    Теги: ДФС Київ алкоголь тютюнові вироби Київщина розслідування
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