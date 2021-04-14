На Київщині вилучена понад тисяча літрів фальсифікованого алкоголю (фото)

Алкогольна продукція була розфасована у тетрапаки місткістю по 10 л та пластикові пляшки по 5 л

Реалізація фальсифікованої продукції здійснювалася через інтернет-ресурси

Співробітники Головного управління ДФС у Києві під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури викрили факт реалізації на території столиці та Київської області фальсифікованих алкогольних напоїв групою осіб. Про це повідомляє пресслужба ГУ ДФС у Києві.

Реалізація лікеро-горілчаної продукції, розлитої у тару типу Bag-in-Box, здійснювалася за допомогою інтернет-ресурсів.

Під час обшуків на території Київської області виявлено та вилучено з незаконного обігу понад 1,1 тис. літрів фальсифікованої алкогольної продукції (горілчані та коньячні вироби), розфасованих у тетрапаки місткістю по 10 л та пластикові пляшки місткістю по 5 л.

Також вилучено 500 пачок сигарет без марок акцизного податку встановленого зразка, а також два транспортних засоби, якими перевозились підакцизні товари.

Загальна вартість вилученого склала понад 772 тис. грн.

Триває досудове розслідування.