Правоохоронці викрили на Львівщині склад контрафактних сигарет на 18 млн грн

Контрабандні сигарети продавали у Львові і сусідніх областях

Співробітники Державної фіскальної служби разом з Службою безпеки у Львівській області викрили склад цигарок із підробленими акцизами. Їхня орієнтовна вартість становить 18 мільйонів гривень. Про це повідомляє пресслужба ДФС та обласна прокуратура.

Під час обшуків приміщень та автівок на території Львова правоохоронці виявили та вилучили приблизно 350 тисяч пачок фальсифікованих цигарок. На них були підроблені іноземні та вітчизняні торгові марки.

Також співробітники ДФС виявили чорнові записи, які свідчать про злочинну діяльність причетних, та гроші в еквіваленті трьох мільйонів гривень, ймовірно, отримані від збуту цигарок.

«Вилучено близько 393 тис. пачки фальсифікованих тютюнових виробів іноземного та вітчизняного маркування відомих торгових марок (з марками акцизного податку з ознаками підробки, а також без таких), орієнтовною вартістю на тіньову ринку близько 18 млн грн, грошові кошти, отримані внаслідок протиправної діяльності в сумі 38 тис. євро, $56 тис, 264 тис. грн, що у гривневому еквіваленті становить понад 3 млн грн, транспортний засіб, який використовували для перевезення контрафакту та чорнові записи, що свідчать про злочинну діяльність фігурантів», – йдеться у повідомленні прокуратури

Наразі вирішується питання про накладення арешту на вилучену продукцію.

На сайті ДФС вказано, що якщо правоохоронці доведуть факти умисного виготовлення та реалізації продукції, маркованої підробленими акцизами, винних можуть притягнути до кримінальної відповідальності за статтями 204 та 199 Кримінального кодексу України.

Найважче покарання за цими статтями передбачає позбавленням волі на строк до 12 років з конфіскацією майна, з вилученням та знищенням незаконно виробленої або придбаної продукції та обладнання для її виготовлення.