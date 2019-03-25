На Київщині випалювання сухої трави призвело до знищення будинків (фото)



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Пожежею знищено два житлових будинки та господарча будівля Фото: ДСНС

Горів трав'яний настил на площі 0,5 га

22 березня сталося загорання житлових будинків у с. Зимовище Іванківського району Київщини. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.

До місця виклику було терміново направлено черговий караул 41-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Іванків, 60-го Державного пожежно-рятувального поста с. Розважів та пожежних ДП «Іванківське лісове господарство».

По прибуттю рятувальниками встановлено, що горить два житлових будинки та господарча будівля, а також трав’яний настил на площі 0,5 га.

Пожежу було локалізовано о 16:45 та повністю ліквідовано о 17:40.

До гасіння пожежі залучалось 8 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки.

Попередня причина пожежі - випалювання сухої трави.