  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Київщині випалювання сухої трави призвело до знищення будинків (фото)

    • Розсилка
    Пожежею знищено&nbsp;два житлових&nbsp;будинки та господарча будівля - На Київщині випалювання сухої трави призвело до знищення будинків (фото)
    Пожежею знищено два житлових будинки та господарча будівля
    Фото: ДСНС

    Горів трав'яний настил на площі 0,5 га

    22 березня сталося загорання житлових будинків у с. Зимовище Іванківського району Київщини. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.

    До місця виклику було терміново направлено черговий караул 41-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Іванків, 60-го Державного пожежно-рятувального поста с. Розважів та пожежних  ДП «Іванківське лісове господарство».

    Читайте також

    По прибуттю рятувальниками встановлено, що горить два житлових будинки та господарча будівля, а також трав’яний настил на площі 0,5 га.

    Пожежу було локалізовано о 16:45 та повністю ліквідовано о 17:40.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    На Київщині випалювання сухої трави призвело до знищення будинків (фото)
    На Київщині випалювання сухої трави призвело до знищення будинків (фото)

    До гасіння пожежі залучалось 8 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки.

    Попередня причина пожежі - випалювання сухої трави.

    Читайте також
    пожежа ДСНС Київщина рятувальники будинок
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ