На Київщині випалювання сухої трави призвело до знищення будинків (фото)
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Горів трав'яний настил на площі 0,5 га
22 березня сталося загорання житлових будинків у с. Зимовище Іванківського району Київщини. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.
До місця виклику було терміново направлено черговий караул 41-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Іванків, 60-го Державного пожежно-рятувального поста с. Розважів та пожежних ДП «Іванківське лісове господарство».
По прибуттю рятувальниками встановлено, що горить два житлових будинки та господарча будівля, а також трав’яний настил на площі 0,5 га.
Пожежу було локалізовано о 16:45 та повністю ліквідовано о 17:40.
До гасіння пожежі залучалось 8 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки.
Попередня причина пожежі - випалювання сухої трави.