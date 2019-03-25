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    У Києві на будівництві згорів вагончик (фото, відео)

    • Розсилка
    У Києві на будівництві згорів вагончик (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Поки невідомо, з якої причини сталася пожежа у вагончику

    У ніч на понеділок, 25 березня, у Києві поруч з вулицею Вадима Гетьмана, 27д біля заправки горів вагончик. Точної адреси немає так як на місці події ведеться будівництво.

    Виклик на лінію екстрених служб надійшов близько 3:40. Пожежа повністю ліквідували о 04:00. Про це повідомляє Інформатор.

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    Горів порожній вагончик, укріплений цегляною стіною, на території будівництва біля заправки Glusco. На щастя, в вагоні не було людей, але на самій будові лежали одяг і посуд, стояло саморобне ліжко.

    Причина загоряння невідома, також правоохоронці не знають, що за будівництво ведеться.

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    У Києві на будівництві згорів вагончик (фото, відео)
    У Києві на будівництві згорів вагончик (фото, відео)
    У Києві на будівництві згорів вагончик (фото, відео)
    У Києві на будівництві згорів вагончик (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    На місці події працювали співробітники поліції, швидка допомога і рятувальники. Деталі події встановлюються.

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    пожежа Київ ДСНС будівництво рятувальники поліція
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