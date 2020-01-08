На Київщині водій, тікаючи від поліції, збив пішохода (фото)



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Силами патрульної поліції порушника затримано Фото: Нацполіція

Після наїзду на пішохода водій продовжив тікати

7 січня вранці у м. Біла Церква патрульні зупиняли автомобіль іноземної реєстрації за порушення правил дорожнього руху, однак водій дану вимогу проігнорував та почав тікати. Поліцейські стали переслідувати порушника.

Пришвидшуючись, 24-річний чоловік не впорався з керуванням автівки і допустив наїзд на пішохода, однак, продовжив тікати. Силами патрульної поліції порушника зупинили та затримали. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

На місце події невідкладно виїхала слідчо-оперативна група Білоцерківського відділу поліції. Як виявилося, затриманий не мав при собі документів на право керування транспортним засобом.

Постраждалу 46-річну місцеву жительку госпіталізували до лікарні з черепно-мозковою травмою, переломом ребер та забоями.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Також складено два адміністративних протоколи за ч. 2 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху) та за ст. 122-2 (Невиконання водіями вимог про зупинку) КУпАП.

Подальшу долю зловмисника вирішить суд.