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    На Київщині водій, тікаючи від поліції, збив пішохода (фото)

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    Силами патрульної поліції порушника затримано - На Київщині водій, тікаючи від поліції, збив пішохода (фото)
    Силами патрульної поліції порушника затримано
    Фото: Нацполіція

    Після наїзду на пішохода водій продовжив тікати

    7 січня вранці у м. Біла Церква патрульні зупиняли автомобіль іноземної реєстрації за порушення правил дорожнього руху, однак водій дану вимогу проігнорував та почав тікати. Поліцейські стали переслідувати порушника.

    Пришвидшуючись, 24-річний чоловік не впорався з керуванням автівки і допустив наїзд на пішохода, однак, продовжив тікати. Силами патрульної поліції порушника зупинили та затримали. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    На місце події невідкладно виїхала слідчо-оперативна група Білоцерківського відділу поліції. Як виявилося, затриманий не мав при собі документів на право керування транспортним засобом.

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    На Київщині водій, тікаючи від поліції, збив пішохода (фото)
    На Київщині водій, тікаючи від поліції, збив пішохода (фото)

    Постраждалу 46-річну місцеву жительку госпіталізували до лікарні з черепно-мозковою травмою, переломом ребер та забоями.

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

    Також складено два адміністративних протоколи за ч. 2 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху)  та за ст. 122-2 (Невиконання водіями вимог про зупинку) КУпАП.

    Подальшу долю зловмисника вирішить суд.

    Національна поліція України ДТП водій Київщина автомобіль жінка чоловік
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