Під Києвом водій під наркотиками пропонував патрульним хабара



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Патрульні склали на водія-порушника протокол Фото: Патрульна поліція Київської області

Під час спілкування патрульні виявили у водія-порушника ознаки наркотичного сп’яніння

7 січня на 19-му км автодороги Київ-Чоп екіпаж інспекторів батальйону патрульної поліції в с. Чайки зупинив водія Mitsubishi Galand з номерами іноземної реєстрації. Цей транспортний засіб перебував в орієнтуванні за правопорушення.

При спілкуванні патрульні виявили ознаки наркотичного сп’яніння у 33-річного керманича. Однак, проходити огляд чоловік категорично відмовився в присутності двох свідків. Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

Коли ж поліцейські почали оформляти адмінматеріали на порушника, водій почав пропонувати неправомірну вигоду – 100 доларів та 20 євро. Не подіяли на нього і попередження про кримінальну відповідальність.

Врешті, патрульні склали на водія протокол, а на місце викликали слідчо-оперативну групу, аби зафіксувати спробу підкупу правоохоронців.

Тепер порушнику загрожує ще й кримінальна відповідальність.

Патрульна поліція нагадує – пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі караються штрафом від 500 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк.