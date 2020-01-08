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    Новини

    У Києві тролейбус влетів у маршрутку (відео)

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    В результаті ДТП у тролейбуса розбито лобове скло - У Києві тролейбус влетів у маршрутку (відео)
    В результаті ДТП у тролейбуса розбито лобове скло
    Фото: скріншот відео

    В результаті ДТП пасажири тролейбуса та автобуса не постраждали

    Сьогодні, 8 січня, на вулиці Юрія Іллєнка сталася ДТП за участі тролейбуса і маршрутного автобуса.

    Аварія трапилася неподалік станції метро «Лук‘янівська». Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    Так, тролейбус маршруту №19 в‘їхав у маршрутку.

    Серед пасажирів громадського транспорту постраждалих немає.

    Через аварію пасажири автобуса і тролейбуса вимушені були йти пішки до метро.

    Деталі ДТП встановлюються.

    Як повідомлялося, 5 січня на проспекті Перемоги в Києві в автобусі, в якому знаходилися пасажири, сталася пожежа. Автобус загорівся неподалік від станції метро «Святошин». 

    ДТП Київ громадський транспорт метро
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