У Києві тролейбус влетів у маршрутку (відео)
В результаті ДТП у тролейбуса розбито лобове скло
Фото: скріншот відео
В результаті ДТП пасажири тролейбуса та автобуса не постраждали
Сьогодні, 8 січня, на вулиці Юрія Іллєнка сталася ДТП за участі тролейбуса і маршрутного автобуса.
Аварія трапилася неподалік станції метро «Лук‘янівська». Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.
Так, тролейбус маршруту №19 в‘їхав у маршрутку.
Серед пасажирів громадського транспорту постраждалих немає.
Через аварію пасажири автобуса і тролейбуса вимушені були йти пішки до метро.
Деталі ДТП встановлюються.
Як повідомлялося, 5 січня на проспекті Перемоги в Києві в автобусі, в якому знаходилися пасажири, сталася пожежа. Автобус загорівся неподалік від станції метро «Святошин».