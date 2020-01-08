У Києві тролейбус влетів у маршрутку (відео)



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В результаті ДТП у тролейбуса розбито лобове скло Фото: скріншот відео

В результаті ДТП пасажири тролейбуса та автобуса не постраждали

Сьогодні, 8 січня, на вулиці Юрія Іллєнка сталася ДТП за участі тролейбуса і маршрутного автобуса.

Аварія трапилася неподалік станції метро «Лук‘янівська». Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Так, тролейбус маршруту №19 в‘їхав у маршрутку.

Серед пасажирів громадського транспорту постраждалих немає.

Через аварію пасажири автобуса і тролейбуса вимушені були йти пішки до метро.

Деталі ДТП встановлюються.

Як повідомлялося, 5 січня на проспекті Перемоги в Києві в автобусі, в якому знаходилися пасажири, сталася пожежа. Автобус загорівся неподалік від станції метро «Святошин».